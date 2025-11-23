



Robin Packalen: "Avioliitto on hauska ajatus ja kuuluu elämään" | MTV Uutiset



Robinin paluukeikoilla kuullaan aivan erilainen Frontside Ollie: "Enhän minä pysty" – näin tähti reagoi avioliittokysymykseen 11:15 Katso video: Boom Kah ja Frontside Ollie – Robin Packalen tuo arkistojen aarteita taas keikkalavoille. Julkaistu 23.11.2025 16:03 Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Vain 13-vuotiaana musiikkiuransa aloittaneesta Robin Packalenista tuli pikavauhtia teinisensaatio, jollaista ei Suomessa oltu aikaisemmin nähty. Esikoisalbuminsa Koodi vuonna 2012 julkaissut Robin Packalen on nyt 27-vuotias nuorimies, joka on kokenut nuoreen ikäänsä nähden todella paljon. Levyt ovat yltäneet platinamyyntiin, kappaleilla on satoja miljoonia kuunteluja. Lisäksi mies on ehtinyt pokkaamaan alan palkintoja ja esiintymään ympäri maailmaa.



– Me ollaan pidetty tämä koko syksy tarkoituksella keikattomana. Tehdään uutta musiikkia ensi vuotta varten, niin englannin- kuin suomenkielistäkin, Robin kertoo Huomenta Suomen haastattelussa. – Elo-syyskuussa perustettiin RBN Music -yhtiö, jota ollaan vähän viety eteenpäin tässä samalla. Aika paljon on tullut istuttua studiossa ja keikkailtua vähän vähemmän. Lue myös: Robin paljasti podcastissa: Tuli miljonääriksi teininä Packalen lähtee keväällä Arkiston aarteet 2.0 -nimiselle Suomen-kiertueelle. Keikoilla kuullaan kappaleita laulajan uran alkuvaiheilta. – No, niitä on kysytty. Meilläkin on ihan hirveä määrä musiikkia tietysti tullut vuosien varrella ja sitä koko ajan tietysti itsekin haluaa tehdä lisää musaa ja se jotenkin tuntuu tosi luontevalta, mies sanoo.





Robin laskee, että vuodesta 2012 tähän päivään mennessä hän on julkaissut melkein sata kappaletta.

– Kaikki biisit ei mahdu siihen 60 minuutin keikkasettiin. Kaikki biisit eivät myöskään ole hittejä, eli joskus jotkut albumin loppupään biisit esimerkiksi jäävät jostain liveseteistä pois luonnollisista syistä ja uusia tulee tilalle, Packalen toteaa.

– Nyt olen vähän kuunnellut meidän yleisöä myöskin tässä ja halunnut palvella heitä siinä mielessä, että siellä on tosi paljon sellaisia biisejä, esimerkiksi vuodelta 2012–2013, joita yleisö on halunnut kuulla jo pitkään livenä, eivätkä ole siihen tavallaan pystyneet.

Kevään konserteissa tullaan kuulemaan moderneja versioita Robinin vanhoista kappaleista.

– Enhän minä, jos puhutaan esimerkiksi sävellajista vaikka Frontside Olliessa (Robinin läpimurtohitti vuodelta 2012), enhän minä pysty niin korkealta enää laulamaan tämän ikäisenä. Ääni on madaltunut matkan varrella sen verran paljon, Packalen toteaa.

– Tavallaan niistä kappaleista on pakkokin tehdä nykypäivän versioita.

"On aina ottaa yksi vapaapäivä viikkoon"

Arkistojen aarteet 2.0 -kiertue ei ole Robinille mikään merkkipaalu tai ”pakko toteuttaa ennen kuin täytän 30 vuotta” -asia.

– Luulen, että tämä musiikki on minulle elämäntapa, joka evolvoituu pikkuhiljaa ja siihen tulee uusia aspekteja lisää. Ei ole semmoisia yksittäisiä asioita, mitä haluaa tehdä esimerkiksi ennen kolmeakymppiä tai muuta.

– Katsotaan sitten kun ollaan siinä iässä, että mitä kaikkea on tehty. Mutta ei se siihen tule jäämään. Kyllä mä sen tiedän myös.

Robinin tavaramerkiksi muodostui jo heti uran alussa se, että hänellä on jaloissaan kenkäpari, jossa molemmat kengät ovat erivärisiä. Huomenta Suomen haastattelussakin laulajan toisessa jalassa on musta ja toisessa valkoinen kenkä.

– Joo, se on itse asiassa ollut ennen mitään julkaisuja jo. Joskus siinä 2010–2011 olin mun frendillä, jolla oli samanlaiset kengät kuin minulla, mutta eriväriset. Hänellä taisi olla siniset, minulla oli punaiset. Sitten astuin hänen kotinsa eteiseen ja vaan laitoin ne kengät niin, miten ne on nyt on ollut mulla siitä asti, Packalen muistelee,

– Sitten mä muistan vaan, en tiedä minkä takia, mutta jollekin levy-yhtiön tyypille sanoin, että onko ookoo, jos tämä olisi niin kuin minun tyyli. Vastaus oli, että kyllä kai.

Robin Packalen on ollut nuoresta asti monille lapsille ja nuorille myös roolimalli. Monet muusikot ovat kertoneet loppuun palamisesta ja myös Robin on kertonut, että hänellä oli 15-vuotiaana sellainen vaihe, ettei pystynyt puhumaan, kun oli niin väsynyt.

– Se oli vaan selloinen tavallaan hetkittäinen fiilis, kun tulin jostain pitkältä keikkarupeamalta himaan ja tuntui siltä, että en jaksanut tehdä mitään. Se ei kestänyt kauaa.

– Sen huomasi olevan jotain muuta kuin fyysistä tai henkistä väsymystä. Tai no henkistä varmaan sitten loppujen lopuksi kuitenkin, mutta luulen, että se on ollut myös opettavainen hetki itselle, että tietää omat rajansa. Minun mielestäni on aina hyvä ottaa yksi vapaapäivä viikkoon, ettei tarvitse tehdä välttämättä yhtään mitään. Ja jos joskus ei ole semmoista tilannetta, että pystyisi tekemään niin, pitää ainakin hoitaa niin, että ensi viikolla se on mahdollista.

Robin Packalen on saavuttanut paljon jo nuorena niin musiikillisesti kuin taloudellisestikin.

– Pitää olla valmis näkemään paljon vaivaa ja miettiä, että mihin kaikkeen on kykeneväinen siinä, mitä ikinä haluaakaan tehdä. Joillekin ihmisille se voi olla tanssia, joillekin se voi olla ihan mitä vaan. Nyt tiedetään, että minulle se on musiikin tekeminen ja esiintyminen, hän sanoo.

– Minulla on ollut niin kova halu tehdä siitä show’sta parempi ja tehdä biiseistä parempia minun omasta mielestäni. Sitten kun tavallaan siihen ollaan päästy ja se on saavutettu ainakin joltain osin niin sitten... Sitten totta kai tulee tuollaiset asiat.

Packalen sanoo, ettei hän mieti rahaa.

– Kyllähän se helpottaa osittain, että pystyy ehkä satsaamaan tuotantoon enemmän tai jotain vastaavaa, mutta kyllä mä mietin sen puhtaasti niin, että mulla, artistilla, on tavallaan mahdollisuuksia enemmän.

"En ole kokenut samankaltaisuutta Bieberin kanssa"

Robinin tähtäin on nyt sekä Suomen rajojen sisällä että niiden ulkopuolella.

– Meidänkin yleisöstä suuri osa on suomalaisia Suomessa. Sitten on yksi hyvä esimerkki esimerkiksi meidän naapurimaasta: Benjamin Ingrosso. Hän tekee musiikkia niin ruotsiksi kuin englanniksikin ja onhan vastaavia esimerkkejä tosi paljon. Itse asiassa myös Darin tekee sekä ruotsiksi että englanniksi, Packalen luettelee.

9:08 Katso video: Riittääkö Suomi Robin Packalenille vai vieläkö kansainvälinen ura kiinnostaa?

– Tuntuu, että esimerkiksi Averagekidluke on tuonut tosi paljon sitä englannin kieltä suomalaiseen musiikkiin, enkä mä oikein tiedä, missä se rajapinta kulkee. Itselle tuntuisi tosi epäluontevalta tuoda suomenkielisessä musiikissa sitä ”finglishiä” niin isosti.

Packalen aikoo siis pitäytyä kahden laulukielen mallissa.

– On mun mielestä siistiä päästä tekemään musiikkia ulkomaalaisten tyyppien kanssa. Oikeastaan aina, mihin maahan tahansa menee, sieltä löytyy jotain sellaisia tuottajia biisin kirjoittajia ja ystäviä, joiden luokse mennä ja mahdollisesti luoda sitä uutta musaa.

Uransa alkuvaiheilla Robinia verrattiin amerikkalaistähti Justin Bieberiin. Suomalaislaulaja on päässyt tapaamaan yhdysvaltalaisen virkaveljensä pari kertaa.

– No en mä usko, että hän ihan hirveästi välttämättä muistaa. Viime kerran me nähtiin Oslossa ja hän ainakin sanoi, että "hei, sulla on edelleen noi eri paria olevat kengät". En tiedä, oliko joku sanonut hänelle, että muista sanoa tämä sitten, Packalen sanoo.

– En kyllä kokenut yhtään samankaltaisuutta Bieberin kanssa. Jotenkin hän on, tai ainakin silloin oli, en tiedä nykyään, ehkä vähän sisäänpäin suuntautuneempi tyyppi ja sellainen… no, erilainen ihminen, sanotaan näin.

Robinin mukaan musiikillisesti asiasta voi olla montaa mieltä, mutta hän uskoo vertailun perustuneen usein vain laulajien ikään. Packalen täyttää ensi elokuussa 28 vuotta. Justin Bieber juhlii ensi maaliskuussa 32-vuotissyntymäpäiväänsä.

– Tietysti hänkin on ollut nuori megastara maailmassa, joten siihen on ollut tavallaan nuorta suomalaista ”Robbariakin” helppo verrata.

"Avioliitto on vääjäämätön tosiasia"

Hiljattain julkaistiin Robinin ja ruotsalaislaulaja Clara Maen duettokappale Piece by Piece, joka löytyy marraskuun puolivälissä ensi-iltansa saaneen suomalaisen Tonttu-elokuvan soundtrackilta.

Packalenin suurimpiin tulevaisuuden haaveisiin lukeutuu oman musiikkiyhtiön toiminnan kasvattaminen.

Yksityiselämäänsä Robin raottanut sen verran, että hän on mennyt kihloihin ja että hääkellojen soittoa tullaan tulevaisuudessa kuulemaan.

Mitä avioliitto merkitsee laulajalle? Kysymys saa artistin hieman vaivautuneeksi.

– Hyvä kysymys. Varmaan se on meidänkin tilanteessa vääjäämätön tosiasia, joka jossain kohtaa tapahtuu. En mä tiedä, se on jotenkin hauska ajatus ja kuuluu elämään, hän sanoo.

Katso videolta Robinin reaktio kysymykseen:

1:20

Joulukuun alussa itsenäisyyspäivänä Packalen osallistuu tasavallan presidentti Alexander Stubbin isännöimiin Linnan juhliin. Vuosi sitten laulaja sai kutsun, mutta joutui jättämään juhlat väliin.

– Viime vuonna jäi vähän tyhjäksi toi meikäläisen juhlavisiitti. Tänä vuonna tarjoutui mahdollisuus päästä uudemman kerran, joten ihanaa päästä mukaan nyt sitten, Packalen intoilee.

Onko laulaja päättänyt, nähdäänkö hänet presidentinlinnassa yksin vai kaksin?

– No, se nähdään sitten.