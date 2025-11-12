Juuri nyt Avaa

Vuonna 2024 Suomea Euroviisuissa edustaneen Windows95manin eli Teemu Keisterin viisuvuoden tulot olivat noin 39 900 euroa. Veronpalautusta hän sai noin 1 400 euroa.

Erika Vikman edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 2025 kappaleellaan Ich Komme ja ylsi 11. sijalle Sveitsin Baselissa järjestetyssä kilpailussa.

Henri Piispasen

Viime vuosien Suomen euroviisuedustajien joukosta selkeäksi tulokuninkaaksi nousee vuonna 2023 Liverpoolissa toiseksi sijoittunut ja kansainvälistä hurmosta aiheuttanut Käärijä. Ansiotuloja hän tienasi 388 384 euroa. Mätkyjä hän sai maksettavakseen 5 361 euroa.