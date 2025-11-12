Käärijä on Suomen viime vuosien euroviisuedustajien selkeä tulokuningas.
Viime vuonna laulaja Erika Vikman tienasi yli 155 000 euroa. Pääomatuloja kertyi yli 6 000 euroa. Mätkyjä hänelle kertyi maksettavaksi yli 8 000 euroa.
Laulaja teki vuonna 2023 yhteensä 169 322 euron tilin. samaisena Vuonna Vikmanille rapsahti maksettavakseen myös 8 577 euron mätkyt.
Erika Vikman edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 2025 kappaleellaan Ich Komme ja ylsi 11. sijalle Sveitsin Baselissa järjestetyssä kilpailussa.
Vuonna 2024 Suomea Euroviisuissa edustaneen Windows95manin eli Teemu Keisterin viisuvuoden tulot olivat noin 39 900 euroa. Veronpalautusta hän sai noin 1 400 euroa.
Windows95manin rinnalla Ruotsin Malmön Euroviisuissa edustaneen ansiotulot viisuvuonna olivat noin 82 900 euroa. Mätkyjä tuli maksettavaksi 325 euroa.