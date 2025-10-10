Räppäri Lauri Haav ei ole aiemmin juurikaan puhunut julkisesti äitinsä kuolemasta. Hän kertoi MTV Uutisille, miksi päätti tehdä niin nyt.

Kahdeksan suomalaisartistia laittaa jälleen toistensa kappaleet uuteen uskoon Nelosen Vain elämää -ohjelman uudella kaudella. Yksi uusista Vain elämää -artisteista on räppäri Lauri Haav, 27.

Haav kertoi Vain elämää -ohjelman lehdistötilaisuudessa MTV Uutisille, että viivytteli aluksi päätöstään koskien ohjelmaan osallistumista.

– Silloin kun minua kysyttiin, niin en tehnyt oikeastaan minkäänlaista päätöstä. Olin vain, että aa, okei, tällainen mahdollisuus tulisi. Tiesin, että nämä ovat aina aika pitkiä prosesseja, että vaikka sanoisin nyt ei, niin voisin kohta taas sanoa joo. Annoin sen olla ja kului vähän aikaa, ja sitten uudestaan kysyttiin, että mikä fiilis, hän kertasi.

Päätöksen lähteä mukaan sinetöi lopulta toisen kaudella mukana olevan artistin Johannes Brotheruksen kanssa käyty keskustelu.

– Asennoiduin siihen, että jos tämä tehdään, niin tehdään tämä hienosti. Tykkään tästä konseptista, että pääsee tekemään muiden biiseistä omia (kappaleita).

Pelle Miljoonan kappaleen versioiminen sai räppärissä aikaan jännityksentunteita. Hän paljasti valinneensa tämän tuotannosta kappaleen, jonka suosio on kantanut vuosikymmenten ajan.

– Tein siitä tämän hetken version. Se jännitti, mutten liikaa miettinyt. Joku tuli sanomaan minulle, että "Kai tajuat, miten iso biisi tuo on". Sanoin, että no, ei pidä liikaa miettiä.

Äiti

Artistit ovat totutusti avanneet Vain elämää -ohjelmassa elämänsä kipukohtia ja puhuneet hyvin henkilökohtaisistakin aiheista. Näin tekee myös Haav, joka kertoo ohjelmassa äitinsä kuolemasta. Hänen äitinsä menehtyi muutama vuosi sitten, kun Haav oli 25-vuotias.

Haav ei ole aiemmin juurikaan puhunut julkisesti äitinsä kuolemasta. Vaikka Satulinnassa käyty keskustelu päätyy aikanaan tuhansien silmäparien eteen, ei räppäri kokenut tuossa hetkessä puhuvansa aiheesta koko Suomen edessä, vaan ystävien kanssa illallisen lomassa.

– Samaan aikaan se on niin iso osa elämääni ja olen puhunut siitä niin vähän, niin se myös helpottaa saada jonkinlainen paino harteilta sen suhteen, että hei, minulle on käynyt tämmöinen juttu, räppäri kertoi.

– Elämässäni ei silloin ollut hirveästi ihmisiä perheeni ulkopuolelta, jotka olisivat kokeneet saman. Ajattelen, että olen se tyyppi, jota minulla ei silloin ollut niille ihmisille, joille se on tapahtunut. Tuntuu, että se on vastuuni, hän jatkoi.

"Nyt kun mietin, onko suosio muuttanut elämääni, niin ehkä parempaan suuntaan"

Haav on tänä päivänä yksi Suomen suosituimmista rap-artisteista. Suosio on muuttanut hänen elämäänsä paljon.

– Takana on pari isoa vuotta ja ne ovat mahdollistaneet asioita. Voin asua Stadissa ja saan urani ulkopuolella elää oikeastaan juuri sellaista elämää kuin haluan, hän kertoi.

Räppäri sai kerran somessa viestin, jonka kirjoittaja ihasteli hänen elämäänsä ja kertoi haaveilevansa itse samanlaisesta. Haav kuitenkin muistuttaa, että hänen nykytilanteensa taustalla on vuosikymmenen työ.

– Nämä ovat juttuja, jotka tulevat sitä kautta, että on uhrannut kymmenen vuotta aika paljon kaikkea muuta elämää vain sen takia, että pääsisi tekemään tätä. Ajattelen, että olen tällä hetkellä sellaisessa putkessa, jossa mennään vielä aika monta vuotta, jotta saavutetaan sellainen paikka, mistä unelmoi. Sen takia joutuu aika paljon myös kärsimään. Se ei ole aina sitä, mitä somessa näkyy.

Suosio on muuttanut Lauri Haavin elämää.ATTE KAJOVA