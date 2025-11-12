Yleisön suosimat tähtiartistit tienasivat jälleen satoja tuhansia euroja.
Suomalaisilla suosikkimuusikoilla pyyhkii tänään julkistettujen viime vuoden verotietojen mukaan hyvin.
Portion Boys -yhtyeen lauluntekijän ja tuottajan Mikael Forsbyn tulot olivat hieman yli puoli miljoonaa.
Samu Haber puolestaan tienasi yli 400 000 euroa, suurilta osin pääomatuloilla.
Maailmalla jo vuosia menestyneen metalliyhtye Nightwishin laulunkirjoittajan Tuomas Holopaisen kokonaistulot olivat noin 255 000 euroa.
Kuumaa-yhtyeen keulakuva Johannes Brotherus tienasi yli 230 000 euroa ja yli 220 000 euroa.