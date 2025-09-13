Ani keikkailee ahkerasti ja tähtää Suomen "suurimmaksi artistiksi".

Artisti Ani, oikealta nimeltään Aniachunamoso Nnebedum, nousi monien muiden suomalaisten eturivin artistien rinnalla lavalle Elämä lapselle -konsertissa Turun Logomossa keskiviikkona 10. syyskuuta. Tuolloin konsertti juhli 30-vuotista taivaltaan.

Ani kertoi MTV Uutisille ennen konserttia olevansa ylpeä ja otettu siitä, että sai kutsun tulla esiintymään hyväntekeväisyyslähetykseen, jolla autetaan perinteisesti pieniä potilaita Suomessa. Artisti kertoi miettineensä jo itse lapsena Elämä lapselle -konsertteja seuratessaan, että pääsisipä itsekin jonain päivänä mukaan.

Kesäkuussa Ani pääsi tapaamaan sairaalassa olleita pieniä lapsipotilaita. Hän kertoo kohtaamisten olleen vaikuttavia.

– Ne antoivat aika hyvin perspektiiviä elämään. Heillä saattoi olla vaikka mikä sairaus, vaikka kuolettavakin, ja silti he olivat vain niin iloisia, kun pääsivät leikkimään, ja miten iso juttu voi olla päästä jonkun kivan tyypin kanssa pelaamaan vähän jotain pöytäfudista.

– Se tavallaan muistutti, en halua sanoa, että iloisuus olisi valinta, mutta siihen vaikuttaa tosi paljon oma asenne, ja niillä lapsilla ainakin oli ihan superhyvä asenne.

Vaikka illan aikana pääasia oli tehdä hyvää, on Elämä lapselle -lavalle pääseminen myös henkilökohtaisesti artistina huikea tilaisuus.

– Onhan tämä nyt nättiä. Kävelee tuolla käytävillä, että ahaa, tuossa on JVG:n pukkari, tuossa on Elastinen, ja aah, tuossa on Ani, minä menenkin tuosta. Se on kyllä aika siistiä, pakko myöntää.

Ani kertoo, että tällaista hän oli itselleen tavallaan manifestoinut pitkään, jo ennen kuin hänellä oli yhtäkään biisiä tehtynä. Joskus hän joutuukin yhä nipistämään itseään huomatessaan, että toivotut asiat ovat käyneet toteen.

Jossain tilanteissa on tuntunut varsin erityiseltä huomata, millaiseen seuraan on urallaan päätynyt. Saman lavan jakaminen esimerkiksi JVG:n kanssa tuntuu hurjalta.

– Koitimme joskus, kun olin yläasteella, koitimme buukata juuri siihen aikaan breikannutta JVG:tä esiintymään johonkin meidän koulun tapahtumaan. Sitten heidän liksansa siihen aikaan oli joku kolme tonnia, niin emme saaneet heitä, koska meillä oli niin vähä rahaa, Ani nauraa.

Syksy jatkuu Anin osalta kiertueella ja uuden musiikin julkaisemisella. Joulukuussa siintää pieni tauko – pitkästä aikaa, sillä myös kesän Ani vietti kiertueella.

– Olen ajatellut, että voisin koittaa aktiivisesti rentoutua. Mennä johonkin paikkaan, jossa voin rentoutua. Mutta varmasti päädyn kuitenkin vain tuijottamaan sitä kattoa, mikä on lempipuuhaani.