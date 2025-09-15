Vaikeaa vuotta läpikäyvä Joel Harkimo on saanut vertaistukea ja kannustusta rehellisten someulostulojensa tiimoilta.

Yrittäjä Joel Harkimo ja juontaja-yrittäjä Jasmine Pajari saapuivat seuraamaan suoraa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetystä sunnuntaina 14. syyskuuta.

Kaksikko kertoili kuulumisiaan MTV Uutisten haastattelussa. Harkimo kertoi huhkivansa tällä hetkellä purjehdusprojektin parissa, kun taas Pajarin pitävät kiireisenä opinnot.

– Opiskelen ylempää korkeakoulututkintoa liiketaloudesta, niin sen kanssa menee nyt syksy aika lailla, Pajari kertoi.

Pajarilla ei ainakaan toistaiseksi ole voittajasuosikkia tämän TTK-kauden tähtioppilaista, vaan hän saapui paikalle kannustamaan kaikkia tasapuolisesti. Myöskään Harkimolla ei ole yhtä yksittäistä suosikkia, mutta hän kertoi toivovansa menestyksekästä TTK-taivalta erityisesti Marko Anttilalle.

– Olen tuntenut hänet jo aiemmin. Totta kai kannustan Markoa, Harkimo sanoi.

TTK-studio on entuudestaan hyvin tuttu paikka Harkimolle, sillä hänet nähtiin ohjelman tähtioppilaana vuonna 2022. Tähtiopettajana hänellä oli Tiia Elg.

Harkimo muistelee TTK-taivaltaan intensiivisenä ja hauskana kokemuksena.

– Muistan hyvin, kun tanssin silloin ensimmäistä kertaa cha cha chata, eikä se oikein mennyt nappiin. Pisteet eivät olleet mairittelevat, mutta yleisö kannusti, taputti ja hurrasi. Muistan sen, että vau, ensimmäistä kertaa elämässäni joku hurraa minulle jostain esityksestä. Se oli ihan sairaan makeeta.

– Minulla on pelkästään hyvät muistot siitä kaudesta. Meillä oli Tiian kanssa tosi hauskaa.

TTK:n jälkeen Harkimo ei ole ainakaan toistaiseksi vetänyt tanssikenkiä jalkaansa. Se harmittaa häntä.

– Olen sanonut, ettei se liity mitenkään siihen, että minulla olisi jäänyt fiilis, etten haluaisi tanssia. Ei ole ehkä vain tullut sellaisia tilaisuuksia, että pääsisi treenaamaan tai esiintymään. Toivotaan, että tulevaisuudessa, koska se olisi hauskaa. Se on tosi hieno laji, hän sanoi.

Pajaria ei sen sijaan ole vielä Tanssii Tähtien Kanssa -parketilla nähty. Hänellä on selkeä kanta siihen, lähtisikö hän mukaan ohjelmaan.

– Ehdottomasti! Sehän olisi ihan huikeaa, hän sanoi nauraen.

"On ollut tosi rankka vuosi"

Kuluvana vuonna Harkimon elämään on mahtunut surua ja vastoinkäymisiä. Hän käy parhaillaan läpi avioeroa hänen ja hänen entisen puolisonsa Janni Hussin ilmoitettua erostaan heinäkuussa.

Harkimon setä Roy Harkimo menehtyi tämän vuoden helmikuussa, ja hänen serkkusa Oliver Harkimo menehtyi heinäkuussa.

Harkimo kertoi, että voi paremmin päivä kerrallaan.

– On ollut tosi rankka vuosi, mutta joka päivä on vähän parempi, hän sanoi.

Harkimo on avannut vaikeaan vuoteensa liittyviä tunteitaan ja ajatuksiaan Instagram-tilillään. Kaunistelemattomat ja rehelliset ulostulot ovat saaneet paljon kiitosta ja poikineet Harkimolle valtavan määrän kannustavia viestejä ja vertaistukea.

– Olen halunnut pitää someni sellaisena, että se on oikeasti minun näköistäni, hyvässä ja pahassa. Oli tosi hienoa, kuinka paljon ihmiset ovat kannustaneet ja myös jakaneet omia kokemuksiaan ja rankkoja asioita elämistään.

– Tuli varmaan tuhat viestiä ihmisiltä, jotka kannustivat tai halusivat kertoa omia kokemuksiaan. Se oli hienoa.