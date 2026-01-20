Jukka Jalonen on valinnut Italian miesten jääkiekkomaajoukkueen edustusryhmän Milanon olympiakisoihin.

Jalonen toimii Italian päävalmentajana toista kauttaan. Hän nosti joukkueen MM-kisojen A-sarjaan viime sesongin päätteeksi.

Nyt haaste kovenee hurjasti. Olympiaisännät pelaavat samassa lohkossa Slovakian, Ruotsin ja Suomen kanssa.

B-lohko: Suomi, Ruotsi, Slovakia, Italia Leijonien ottelut: Ke 11.2. Suomi–Slovakia klo 17.40 Pe 13.2. Suomi–Ruotsi klo 13.10 La 14.2. Suomi–Italia klo 17.40

Jalosen valitsema nippu ei sisällä yllätyksiä. Joukkueen runko muodostuu monikansallisen ICEHL:n italialaisseurojen pelaajista.

Suomalaisille tuttu nimi on Kärpissä viime vuonna torjunut maalivahti Damian Clara. Tätä nykyä SHL:ssä koppaava veskari jäi kyseenalaisella tavalla muistiin, kun hän mokasi pahasti runkosarjan huipennuksessa.

Italian olympiajoukkue:

Maalivahdit:

Damian Clara (Brynäs IF, SWE)

Davide Fadani (Kloten, SUI)

Gianluca Vallini (HC Bolzano, ITA)

Puolustajat:

Dylan Di Perna (HC Bolzano, ITA)

Gregory Di Tomaso (HC Val Pusteria, ITA)

Daniel Glira (HC Val Pusteria, ITA)

Thomas Larkin (Schwenninger Wild Wings, GER)

Phil Pietroniro (Rytiri Kladno, CZE)

Jason Seed (HC Bolzano, ITA)

Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings, GER)

Luca Zanatta (HC Val Pusteria, ITA)

Hyökkääjät:

Matthew Bradley (HC Bolzano, ITA)

Tommaso De Luca (Ambrì Piotta, SUI)

Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano, ITA)

Luca Frigo (HC Bolzano, ITA)

Mikael Frycklund (HC Val Pusteria, ITA)

Dustin Gazley (HC Bolzano, ITA)

Diego Kostner (Ambrì Piotta, SUI)

Daniel Mantenuto (HC Bolzano, ITA)

Giovanni Morini (Lugano, SUI)

Alexander Petan (Olimpija Lubiana, SLO)

Tommy Purdeller (HC Val Pusteria, ITA)

Nick Saracino (HC Val Pusteria, ITA)

Alessandro Segafredo (ZSC Lions, SUI)

Marco Zanetti (HC Lugano, SUI)