Ukraina pyrkii kansainvälistämään asetuotantoaan.
Ukraina avaa kymmenen asevientikeskusta Eurooppaan vuoden 2026 aikana, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.
Asiasta kertoo The Kyiv Independent.
Zelenskyin mukaan keskuksia avataan ainakin Baltian ja Pohjois-Euroopan maissa. Zelenskyi ilmoitti myös, että Ukraina aloittaa droonituotannon Saksassa helmikuun puolivälissä. Myös Isossa-Britanniassa vastaavat tuotantolinjat ovat jo käynnissä.
– Kaikki tämä perustuu ukrainalaiseen teknologiaan, Zelenskyi kirjoittaa myös viestipalvelu X:ssä.
Puolustusteknologian vienti ja aseiden tuotantolinjojen avaaminen Euroopan maissa ovat osa laajempaa pyrkimystä kansainvälistää Ukrainan asetuotantoa.
Asevientikeskuksia koskeva uutinen seuraa presidentti Zelenskyin lokakuista linjausta, jossa puolustusministeriötä ohjeistettiin aloittamaan Ukrainan aseiden "valvottu vienti" ulkomaille marraskuusta 2025 lähtien.
Ehdotuksen mukaan Ukraina vie ulkomaille ylijäämäistä sotilaskalustoa ja käyttää voitot kiireellisesti tarvittaviin aseisiin.
Erityisesti Ukrainan drooniteollisuus on kasvanut Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen vuonna 2022. Maahan on syntynyt yli 200 drooniyritystä.