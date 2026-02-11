MTV Urheilu seuraa Milano-Cortinan talviolympialaisten helmikuun 11. päivän kisatapahtumia tässä artikkelissa. Suomalaisittain erityisen kiinnostavia tapahtumia ovat muun muassa miesten yhdistetyn normaalimäen kisa, naisten ampumahiihdon normaalimatka ja Leijonien kisa-avaus Slovakiaa vastaan.
Suomalaisväriä nähdään lisäksi alppihiihdon miesten supersuurpujottelussa sekä taitoluistelun jäätanssissa.
Yhdistetty 11.00 Normaalimäki, miehet (Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Wille Karhumaa) 14.45 Hiihto-osuus 10km, miehet (Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Wille Karhumaa)
Talviolympialaisten seuranta 11. helmikuuta
Klo 11.49: Ilkka Herola myönsi Ylen haastattelussa jännittäneensä olympia-avausta, mutta alleviivasi, että menestysikkuna on täysin auki hiihto-osuudella.
– Tänään on ollut vähän jännittynyt fiilis, paljon ylimääräisiä ajatuksia päässä.
– Erot ovat pieniä. Peli on täysin auki, kun lähdetään möyrimään äärimmäisen raskasta latua, Herola totesi.
Klo 11.44: Yhdistetyn mäkiosuus on ohi. Kärjessä ladulle lähtee Viron Kristjan Ilves. Suomen Ilkka Herola säntää hiihtoon yhdeksäntenä 0.32 kärjen takana, Eero Hirvonen 10. sijalta (+0.36) ja Wille Karhumaa 21. sijalta (+1.19).
Hirvonen oli mäkiosuuden selkein suomalaisonnistuja omaan tasoonsa nähden. Herola ja Hirvonen ovat täysillä mitalijahdissa mukana, sillä kolmospaikkaan on vain 13 sekuntia Herolalla ja 17 sekuntia Hirvosella.
10 kilometrin hiihto-osuudesta, joka alkaa kello 14.45, odotetaan äärimmäisen raskasta, sillä latu on pehmeässä kunnossa.
Klo 11.36: Ilkka Herolan hypyssä jäi toivomisen varaa. Hän loikkaa 98,5 metriä heikoilla tyylipisteillä. Hän menee juuri Hirvosen edelle neljänneksi, eroa kärkeen 32 sekuntia hiihtoajoiksi muutettuna.
Jäljellä on vielä kuusi hyppääjää.
Klo 11.32: Eero Hirvonen hyppää 96 metriä ja menee tässä vaiheessa kolmanneksi. Ero kärkeen on hiihtoajoiksi muutettuna 36 sekuntia. Karhumaan takamatka on 1.19.
Klo 11.28:Eilen käynnistyneessä olympialaisten pettämiskohussa on saatu uusi käänne, kun Norjan ampumahiihtotähti Sturla Holm Lägreid on pyytänyt ulostuloaan anteeksi. Nyt asiaan on ottanut kantaa myös Lägreidin entinen naisystävä, jota ampumahiihtäjä kertoi pettäneensä.
Klo 10.51: Herola on ottanut tällä kaudella yhden palkintosijan maailmancupissa, mutta sijoituksia kärkikymmenikköön löytyy useita.
Yhdistetyn ensimmäisessä olympiakisassa ovat mukana suomalaisista myös Eero Hirvonen ja Wille Karhumaa. Heille voi povata sijoitusta 10–20 parhaan joukkoon. Hirvosella on hiihtovauhtia huomattavasti korkeammallekin, jos hän onnistuu erityisen hyvin mäessä.
Klo 10.38: Tervetuloa Milano-Cortinan olympialaisten keskiviikkopäivän seurantaan! Suuria suomalaistapahtumia edessä, joista ensimmäisenä käynnistyy yhdistetyn miesten normaalimäen kilpailu ja sen mäkiosuus klo 11. Siellä suomalaisodotukset kohdistuvat erityisesti Ilkka Herolaan, joka on huokunut ainakin vahvaa hyppyvirettä Italiassa.
Alla Herolan ajatuksia olympia-avauksen alla.
2:34Ilkka Herola tavoittelee olympiamitalia – onko ura päättymässä tähän kauteen?