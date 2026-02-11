MTV Urheilu seuraa Milano-Cortinan talviolympialaisten helmikuun 11. päivän kisatapahtumia tässä artikkelissa. Suomalaisittain erityisen kiinnostavia tapahtumia ovat muun muassa miesten yhdistetyn normaalimäen kisa, naisten ampumahiihdon normaalimatka ja Leijonien kisa-avaus Slovakiaa vastaan.

(Leijonat)

Talviolympialaisten seuranta 11. helmikuuta

– Tänään on ollut vähän jännittynyt fiilis, paljon ylimääräisiä ajatuksia päässä.

Klo 11.44: Yhdistetyn mäkiosuus on ohi. Kärjessä ladulle lähtee Viron Kristjan Ilves. Suomen Ilkka Herola säntää hiihtoon yhdeksäntenä 0.32 kärjen takana, Eero Hirvonen 10. sijalta (+0.36) ja Wille Karhumaa 21. sijalta (+1.19).

Hirvonen oli mäkiosuuden selkein suomalaisonnistuja omaan tasoonsa nähden. Herola ja Hirvonen ovat täysillä mitalijahdissa mukana, sillä kolmospaikkaan on vain 13 sekuntia Herolalla ja 17 sekuntia Hirvosella.

Klo 11.36: Ilkka Herolan hypyssä jäi toivomisen varaa. Hän loikkaa 98,5 metriä heikoilla tyylipisteillä. Hän menee juuri Hirvosen edelle neljänneksi, eroa kärkeen 32 sekuntia hiihtoajoiksi muutettuna.

Klo 11.32: Eero Hirvonen hyppää 96 metriä ja menee tässä vaiheessa kolmanneksi. Ero kärkeen on hiihtoajoiksi muutettuna 36 sekuntia. Karhumaan takamatka on 1.19.

Klo 11.11: Yhdistetyn mäkiosuuden ensimmäinen suomalainen Wille Karhumaa loikkaa 94,5 metriä. Hän menee toiseksi kymmenen hyppääjän jälkeen.

Yhdistetyn ensimmäisessä olympiakisassa ovat mukana suomalaisista myös Eero Hirvonen ja Wille Karhumaa. Heille voi povata sijoitusta 10–20 parhaan joukkoon. Hirvosella on hiihtovauhtia huomattavasti korkeammallekin, jos hän onnistuu erityisen hyvin mäessä.