Riihimäkeläinen mies teki Pitkäveto-historiaa viikko sitten.
Mies osoittautui todelliseksi kiekkotietäjäksi veikattuaan oikein 15 jääkiekkotulosta Pitkävedossa, Veikkaus kertoo tiedotteessaan. Kyseessä on laajin onnistunut jääkiekkoveto vuonna 1993 aloitetun pelin historiassa. Jalkapallovedoissa on osuttu jopa 16 kohteen pelissä. Nyt reilun yhdeksän euron panoksella riihimäkeläinen tienasi kiekkovedollaan lähes 200 000 euroa.
– Olen vieläkin hämmästynyt, mutta iloisesti. Heräsin lauantaina aikaisin siinä viiden maissa, menin katsomaan pelitiliä ja hämmästyin kun siellä näkyi voitto. Maanantaina rahat tulivat tilille, joten uskottava se oli, voittaja kertoi Veikkauksen haastattelussa.
Pelissä oli monipuolisesti kohteita Suomen sekä Slovakian ja Tanskan liigoista ja Ruotsin HockeyAllsvenskanista.
– Yllätyin itsekin, että veto osui, vaikka riviä laatiessa oli tunne, että tämä voisi osua. Katselin illalla Liigan ja Allsvenskanin pelejä, mutta en katsonut kaikkia tuloksia. Minulle KooKoon voitto Ilveksestä oli isoin yllätys, että se toteutui, mies kertoi Veikkaukselle.
Yksi onnenpotkun taannut asia oli, ettei yksikään ottelu päättynyt tasan varsinaisen peliajan jälkeen. Perjantai-illan voittorivi koostui seuraavista otteluista:
Jukurit–KalPa 2
Lukko–TPS 1
Ässät–Pelicans 1
HIFK–Kärpät 1
HC Kosice–Dukla Michalovce 1
HK Spišská Nová Ves–MHK 32 Liptovský Mikuláš 1
HKM Zvolen–HK Dukla Trenčín 1
HC Presov 07–MSHK Žilina 2
HK Poprad–HC 05 Banská Bystrica 1
Bofors IK Karlskroga–Mora IK 1
IF Björklöven–MODO Hockey 1
Ilves–KooKoo 2
Esbjerg Energy–Herning Blue Fox 2
AIK IF–Kalmar HC 2
Odense Bulldogs– SønderjyskE Ishockey 1
Voitto: 199 838,12 €
Panos 9,32 €
Voittaja kertoo pitävänsä voiton muuten omana tietonaan – kesälle voittosumma mahdollistaa hieman pidemmän loman.
– Tämä oli ainakin tämän vuoden paras juttu, ehkä paras juttu moneen vuoteen. Voin tehdä niitä asioita, mistä olen unelmoinut ja voin sijoittaa itseeni, mies pohtii Veikkauksen tiedotteessa.
Rahapeliriippuvuus vaikuttaa kielteisesti niin ongelmapelaajaan kuin hänen läheisiinsä. Riippuvuus voi johtaa vakaviin talousvaikeuksiin sekä vaikeuttaa pärjäämistä opinnoissa tai työelämässä.
Vaikka peliongelma voi hävettää, kannattaa siihen yrittää puuttua.
Apua voi hakea esimerkiksi Peluurin auttavasta puhelimesta (0800 100 101) sekä chatista, A-klinikoilta tai Pelirajat’on-vertaistuesta.