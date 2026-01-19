Jone Nikula ja Hanna Karttunen kertovat somessa Basisti-kissansa menehtyneen.

Jone Nikula ja hänen vaimonsa Hanna Karttunen kertovat Instagram-tilillään suuresta surustaan. Pariskunnan Basisti-kissa menehtyi.

– Lepää rauhassa rakas Basisti 20.04.2013 - 17.01.2026, he aloittavat postauksensa.

Pari julkaisi kissasta lukuisia otoksia vuosien varrelta.

– Kiitos rajattomasta määrästä onnea, jonka toit meidän elämään! Meidän urhea laihojen ja luikkujen kerhon perustajajäsen, pitkäviiksi, filosofi, tupsukorva, cappuccinonenä, pörröturkki, hikitassu, höpönassu, lentävä kalakukko, petipoliisi. Rakkaalla kissalla on monta nimeä. Äidin kultapoika, isin silmäterä, meillä on sinua ikävä, he päättävät kirjoituksensa.

Karttunen ja Nikula tapasivat Tanssii tähtien kanssa -ohjelman kuvauksissa vuonna 2010. Nikula toimi tuolloin ohjelman tuomarina. He avioituivat vuonna 2014.