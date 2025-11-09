Siivouskuningatar Auri Kanasen ja hänen kihlattunsa Sami Salmisen lapsi syntyi isänpäivänä.
Siivousguruna tunnetun Auri Kanasen ja hänen kihlattunsa Sami Salmisen esikoistytär saapui maailmaan isänpäivänä.
Pariskunta kertoo asiasta yhteisjulkaisussa Instagramissa.
– Sami sai täydellisimmän isänpäivälahjan, kun meidän pieni rakas tyttäremme saapui maailmaan 9.11. kello 1:55 aamuyöllä. 79 tuntia ensimmäisistä supistuksista siihen, kun saimme Dalluriinin syliin, julkaisussa sanotaan.
