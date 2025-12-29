Archie Cruzin ja Iida Vainion esikoistytär täytti viime viikolla vuoden.
Rokkari Archie Cruzin ja Iida Vainion suhde on ollut myrskyisää, mutta pari vietti joulun yhdessä. Pariskunnalla oli joulun lisäksi myös muuta syytä juhlaan, sillä heidän esikoisensa täytti vuoden 23. joulukuuta.
Pariskunta on lisännyt suloisia perhekuvia, joissa pienokainen on varastanut huomion.
