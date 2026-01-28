Hyvinvointivaikuttaja Pernilla Böckerman kertoo Ilta-Sanomille muuttaneensa avoliittoon.

Urheilija ja hyvinvointivaikuttaja Pernilla Böckerman paljastaa Ilta-Sanomien haastattelussa muuttaneensa poikaystävänsä kanssa avoliittoon.

– Yhteiselomme on todella helppoa. On kiva mennä yhdessä nukkumaan ja herätä toisen viereltä. Toinen on hyvin paljon läsnä, niin näen avoliitossa vain hyviä puolia, hän kuvailee lehdelle.

– Mahdumme hyvin olemaan nykyisessä asunnossa, mutta olisi kiva, että olisi työhuone. Jos jonain päivänä on lapsia, niin tilaa pitää olla enemmän ja haluan myös asua silloin rauhallisemmassa ympäristössä kuin Helsingin keskustassa.

Böckerman kertoi ensimmäistä kertaa parisuhteestaan