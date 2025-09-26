Viivi Pumpanen kertoo uudesta perheenjäsenestään.

Juontaja ja ex-missi Viivi Pumpanen on hankkinut uuden perheenjäsenen. Pumpanen kertoo Instagramissaan uudesta bordeauxindoggi-rotuisesta koirastaan ja on julkaissut kattavan kuvakimaran uudesta tulokkaasta.

– Sanokaa hei uudelle kumppanilleni Pultti The Bultenille. Hän on mainio herra, Pumpanen kirjoittaa julkaisun yhteyteen.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Hänen mukaansa koira tuli hänelle useamman mutkan kautta, mutta päätyikin jäämään taloon ja vei Pumpasen sydämen.

– Kuljetaan siis yhdessä niin pitkälle kuin tiesi vie, uusi rakas ystäväni. Lyhyessäkin ajassa meitä on tullut jo erottamaton kaksikko ja koiran tapa osoittaa syntyvää luottamusta on vain jotain niin koskettavaa, Pumpanen jatkaa.

Hän kertoo, että kaksikko on lyhyessä ajassa ehtinyt kokea paljon, kuten tutkimusretkiä metsään. Pumpanen kertoo, että uusi kaveri painaa saman verran kuin hän itse, joten koiralle on hankinnassa myös oma rinkka retkiä varten.

– Terveisiä kaikille karvakavereille, Pumpanen lopettaa.

Eläinrakkaan Pumpasen entinen lemmikki, saksanpaimenkoira Luna kuoli 14-vuotiaana toukokuussa 2025. Pumpanen kertoi tuolloin suuresta surustaan Instagramissa.