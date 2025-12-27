Juontajana tunnettu Vappu Pimiä hyppää MasterChef Suomen uudelle kaudelle tuomariksi Helena Puolakan ja Henri Alénin rinnalle.

Juontaja Vappu Pimiä yllättää pain täysin uudessa roolissa MasterChef Suomen tuomarina. Pestin taakse kätkeytyy hauska tarina.

– Erinäisten syiden seurauksena minulle heräsi ajatus, että MasterChefissä saattaisi olla paikka vapaana, ja soitin Maikkarille, Pimiä kertoi MTV Uutisille.

– En ole hirveästi itseäni mihinkään tarjonnut ainakaan viimeiseen 10 vuoteen, mutta soitin ja kerroin, että olen käytettävissä, jos mietitte uudistusta. Se, mikä ilahdutti todella paljon, niin Maikkarilta vastattiin, että he olivat sinä samana aamuna miettineet, voisinko tehdä sen, hän jatkoi huvittuneena.

Uudella kaudella Pimiä on osaltaan myös juontajan roolissa, mutta tietysti myös tuomarina Helena Puolakan ja Henri Alénin rinnalla.