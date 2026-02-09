Ilona Siekkisen ja Mikko Niirasen vauvan laskettu aika on elokuussa.

Valmentajapariskunta Ilona Siekkinen ja Mikko Niiranen odottavat lasta. He kertovat vauvauutisesta Instagramissa, jonne he jakoivat kauniin videon.

Videolla näkyy muun muassa ultraäänikuvia ja Siekkisen pyöristynyt vatsa.

– Meidän kolmas pieni ihme. Sanat ei riitä kuvailemaan tätä kiitollisuutta. Äiti, isi ja isosisko odottaa sinua todella kovasti. Ja isoveli suojelee sinua pilven reunalta. Meidän hartain toive on saada sinut syliin asti, videon yhteydessä lukee.

Julkaisun aihetunnisteiden perusteella pienokaisen on määrä syntyä elokuussa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Videon kommenttikenttä on täyttynyt onnitteluista.

– Maailman parasta, onnea niin paljon! somevaikuttaja Sara Parikka kirjoittaa.

– Onnea onnea!! ex-yleisurheilija ja podcast-juontaja Maria Huntington toivottaa.

– Onnea, yrittäjä ja mediapersoona Sointu Borg kommentoi.

Siekkisen ja Niirasen Milena-tytär syntyi viime vuoden kesäkuussa. Heidän esikoispoikansa Iisakki kuoli kohtuun toukokuussa 2024.