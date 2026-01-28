Lotta Hintsa ja Sebastian Rejman paljastavat, että heidän yhteinen lapsensa syntyi kaksi viikkoa sitten.

Vuorikiipeilijä, kestävyysurheilija Lotta Hintsa ja hänen puolisonsa, näyttelijä ja laulaja Sebastian Rejman ovat saaneet ensimmäisen yhteisen lapsensa. Lotta Hintsa jakoi kuvia ensimmäisistä päivistä uuden tulokkaan kanssa.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Olen etsinyt kaksi viikkoa sanoja kuvaillakseni sitä taikaa, kun toivotimme tyttövauvamme tervetulleeksi tähän maailmaan, mutta toistaiseksi minulla ei ole sellaisia. Olemme niin rakastuneita. Toistaiseksi löydät minut vauvakuplastamme, Hintsa kirjoittaa.

Rejman kosi rakastaan kesäkuussa 2025 Alpeilla. Häät suunniteltiin vain muutamassa viikossa, ja pari avioitui Hintsan perheen mökillä.

He kertoivat syyskuussa Vogue-lehdessä odottavansa perheenlisäystä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.