Auri Kananen ja Sami Salminen saivat esikoislapsensa isänpäivänä.
Siivouskuningatar Auri Kananen sai miehensä Sami Salmisen kanssa esikoistyttärensä isänpäivänä 9. marraskuuta. Perhe on ottanut suloisia yhteiskuvia, jotka pari lisäsi Instagram-tileilleen. Kuviin on merkitty valokuvaajaksi M.R. Photo.
Kanasen someseuraajat hullaantuivat suloisista otoksista ja tekivät terävän havainnon.
– Nyt kyllä todella isän näköinen prinsessa. Aivan ihana kuva teidän perheestä ja vielä kerran onnea.
– On niin isin näkönen tyttö, onnea teille.