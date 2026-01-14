Shipleyn uskotaan tehneen huumerikoksia pakomatkansa aikana maasta riippumatta.

Euroopan etsitympiin miehiin kuulunut Jesse Shipley vangittiin eilen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa epäiltynä törkeistä huumausainerikoksista.

Vangitsemista vaati kaksi viranomaista: Keskusrikospoliisi halusi Shipleyn kiinni vuonna 2024 tapahtuneista hasis- ja huumelääketapauksista. Tulli taas halusi selvittää Shipleyn osuuden vuonna 2023 maahan tuodun amfetamiinin osalta.

Huumeyhteistyötä ruotsalaisten kanssa

Keskusrikospoliisin rikoskomisario Hans Fagerström kertoo MTV Uutisille, että miehen epäillään järjestäneen noin 80 kilon hasiserän luovutuksen Suomessa ja hänen toimeksiannostaan uskotaan pidetyn hallussa myös 51 000 Xalol-tablettia.

Vyyhti kytkeytyy ruotsalaiseen rikollisorganisaatioon, jonka on aiemmin uutisoitu tuoneen huumeita Suomeen pohjoisen rajan kautta. Shipleyn uskotaan olleen tutkituissa huumeissa ostajan asemassa organisaatiolta.

– Vähintään yhteistyötä on ollut tämän ruotsalaisen organisaation kanssa, Fagerström kertoo.

Shipleyllä tiedetään jo entisestään olleen "kovat kontaktit" Suomen rikollismaailmaan.

Tulli selvittää vanhaa amfetamiinivyyhtiä

Shipleyn vangitsemista vaati myös tulliylitarkastaja Riku Partanen. Tämä rikoskokonaisuus koskee Vantaalle vuonna 2023 tuotuja isoja amfetamiinilähetyksiä. MTV Uutisten tietojen mukaan aineet on toimitettu Alankomaista.

Mainittu asiakokonaisuus on tutkittu muiden osallisten osalta, mutta Shipleyn osalta asia on selvittämättä, koska hän on ollut karussa viranomaisia.

Partanen kertoo MTV Uutisille, että esitutkinta on miehen osalta vielä alkuvaiheessa ja hänen rooliaan tapahtumissa selvitellään.

Matkusteli väärennetyllä passilla

Shipley onnistui pakenemaan Suomesta joulukuussa 2021, välttäen näin pitkän vankeustuomion Mantaqa-jengiin liittyvästä huumevyyhdissä sekä Ruotsista johdetun huumeliigan toiminnasta.

Hänet saatiin kiinni viime vuoden lopussa Espanjasta eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla. KRP:n Fagerström kertoo, että Shipley on tiettävästi viettänyt maassa paljonkin aikaa. MTV Uutisten saaman vinkin perusteella syynä oleskeluun ovat olleet Shipleyn perhesuhteet.

Shipleyn tiedetään kuitenkin oleskelleen myös Alankomaissa ja Etelä-Amerikan Kolumbiassa.

– Meidän tietojemme mukaan hänellä on ollut väärennettyjä asiakirjoja, mikä on varmasti helpottanut liikkumista rajojen yli, Fagerström kertoo.

KRP:ssä epäillään, että heidän tutkimiensa huumerikosten aikana Shipley olisi oleskellut väärällä nimellä Espanjassa tai Kolumbiassa.

– Oletetaan, että rikoksia on tehty tämän pakomatkan aikana maasta riippumatta, Fagerström sanoo.

Fagerström kertoo, että miehen jahdissa viranomaiset ovat tehneet hyvää kansainvälistä yhteistyötä Kolumbiaa myöten.

Yhden huumevyyhdin käsittelyyn tarvitaan Espanjan lupa

Shipleyn tiedetään lisäksi olevan epäiltynä Alaska-nimellä tunnetusta suuresta huumevyyhdistä. Hänen uskotaan tapauksessa ohjeistaneen kymmenien kokaiinikilojen noutoa Helsingin Vuosaaren satamassa olevasta kylmäkontista.

Fagerström kertoo, että tässä tapauksessa Shipleytä ei voida ainakaan toistaiseksi syyttää ilman Espanjan suostumusta. Syynä on se, että miestä ei luovutettu Suomeen tämän tapauksen nojalla.

Viranomaiset hankkinevat suostumuksen, jotta myös tätä tapahtumakokonaisuutta päästään puimaan Shipleyn osalta.