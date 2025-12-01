Virossa katanalla tehdystä ryöstöstä epäilty mies on viimeisen tiedon mukaan ollut Suomessa.
Europol nosti kuun vaihteessa etsityimpien rikollisten listalleen virolaisen Aivar Bresovskin, 26, jonka etsinnöissä jäljet vievät Suomeen.
Bresovskin viimeinen tunnettu olinpaikka sijaitsee Suomessa, mutta Europolin tiedotteen mukaan hän voi oleskella myös Isossa-Britanniassa.
Viron poliisi epäilee, että Bresovski puukotti miestä viime toukokuun alussa Virossa tarkoituksenaan ryöstää uhrinsa. Teossa miehen epäillään käyttäneen katanatyyppistä miekkaa ja puukkoa.
Viron viranomaiset ovat etsineet miestä kesäkuun lopusta lähtien, epäillen tätä aseellisesta ryöstöstä.
11. lokakuuta 1999 syntynyt romanitaustainen Aivar Bresovski on käyttänyt myös nimeä Rekardo Bresovski. Hänellä on ruskeat silmät ja erityisenä tuntomerkkinä voi pitää kasvojen arpia.