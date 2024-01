Vankilaa Suomesta paennut Mantaqa-mies keskeinen epäilty amfetamiiniliigassa – viimeiset havainnot Espanjasta

– Kyllä hänellä on siinä aika keskeinen rooli, tapauksen tutkinnanjohtaja Janne Kallio kommentoi vangitsemisasiaa.

Mantaqa-jengi uhka vankiloiden turvallisuudelle – monikulttuurinen rikollisryhmä on erittäin viranomaisvastainen: "Aggressiivisuus on ennennäkemätöntä"

Tilillä kovia huumetuomioita

Shipley on aiemmin tuomittu muun muassa paljon julkisuutta saaneessa Mantaqa-oikeudenkäynnissä, jossa hänet tuomittiin seitsemän vuoden vankeuteen suurten kannabiserien kauppaan liittyen. Ennen käräjäoikeuden tuomiota vapaalle päästetty Shipley kuitenkin pakeni Suomesta.

Mies sai sittemmin tuomion myös Ruotsista johdetun huumeliigan toiminnassa. Kokaiinia, amfetamiinia ja ketamiinia Suomeen tuoneen ryhmän tutkinnassa käytettiin hyväksi poliisin Sky ECC -viestintäsovelluksesta saamia tietoja. Käräjäoikeus tuomitsi miehen jutussa viiden ja puolen vuoden vankeuteen. Tapaus on paraikaa vireillä Helsingin hovioikeudessa.

Shipley on yhdistetty tiiviisti Mantaqa-ryhmään, jota keskusrikospoliisi pitää huumausainekauppaa pyörittävänä järjestäytyneenä rikollisryhmänä, joka toimii pääkaupunkiseudulla. Shipley on kertonut olevansa jengiä johtaneiden veljesten hyvä ystävä.

Pakoilee oikeutta, poliisi päästi Espanjassa menemään

Shipley on paennut Suomessa annettuja tuomioita jo tovin aikaa.

Laaja huumejuttu toi uuden jengin otsikoihin – mikä on Mantaqa?

Tullista kerrotaan, että he eivät pysty tällä hetkellä kommentoimaan tarkemmin missä mies on. Viimeisin selvä havainto hänestä on Espanjasta, missä hänet vapaaksi päästettiin.