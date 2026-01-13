Jesse Shipleyn uskotaan syyllistyneen törkeisiin huumausainerikoksiin pakoillessaan oikeutta ulkomailla.
Euroopan etsityimpiin rikollisiin kuulunut, vuonna 1997 syntynyt Jesse Robert Shipley määrättiin vangittavaksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Vantaalla. Vangitsemisvaatimuksen perusteena olivat hänen tekemikseen uskotut törkeät huumausainerikokset.
Shipleytä odottaa vanhastaan Mantaqa-jengin yhteydessä tehdyistä törkeistä huumausainerikoksista pitkä vankeusrangaistus, jota hän pakoili maailmalla.
Hänen kuitenkin epäillään sotkeutuneen uusiin rikoksiin myöhemmin.
Shipleyn vangitsemista vaaditaan peräti kaksinkertaisesti, sillä ensin vangitsemista huumerikoksista vaatii keskusrikospoliisi, sen jälkeen vielä Tulli.
Kummallakin on ollut omat tutkintansa Shipleyn toimista.
Ennen kello 10 Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi Shipleyn vangittavaksi KRP:n vaatimuksen perusteella. Shipley määrättiin vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä Vantaalla ja Espoossa lokakuussa 2024 tapahtuneista törkeistä huumausainerikoksista.
Käräjäoikeus käsittelee vielä aamupäivän aikana Tullin tekemän vangitsemisvaatimuksen.
Uskotaan kytkeytyvän Vuosaaren kokaiinikonttiin
Tämän kaiken päälle Shipleyllä uskotaan olleen rooli suuressa Alaska-huumevyyhdissä, jossa hänen uskotaan järjestelleen kymmenien kokaiinikilojen noutoa Helsingin Vuosaaren satamassa sijainneesta kylmäkontista.
Tapausta käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.
Shipley oli Europolin etsityimpien listalla ja hänet saatiin lopulta kiinni Espanjasta. Hänen tiedetään kuitenkin viettäneen aikaa virkavallan pakoilun aikana Etelä-Amerikassa asti.