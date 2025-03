Suomeen tilattu Ruotsista ase- ja pommimiehiä rikoksia varten – taustalla huumeriita

Helsingin poliisilaitos piti tänään tiedotustilaisuuden väkivalta- ja huumerikoksista sekä nuorten tekemien rikosten tutkinnasta.

Tiedotustilaisuudessa käytiin läpi laajaa väkivaltaan ja huumausaineisiin liittyvää rikoskokonaisuutta, kertoo poliisi. Sen taustalla kerrotaan olleen huumeisiin ja velkaan liittyvä riita, johon kytkeytyvät katujengit. Huomionarvoista on, että iso rooli on kuitenkin Ruotsista tulevilla toimijoilla.

Luodinreikiä Helsingin Lassilassa tapahtuneen ampumatapauksen jäljiltä. Tekoa epäillään huumeriitaan liittyväksi tilauskeikaksi.

Ruotsista pestattiin Suomeen pyssymiehiä, epäilee poliisi

Poliisi on havainnut, että Suomeen tilataan Ruotsista henkilöitä tekemään väkivaltarikoksia.

Tällaisista maksua vastaan tehdyistä tilaustöistä puhutaan crime as a service -ilmiönä.

Asia tuli ilmi laajan väkivalta- ja huumerikosvyyhdin tutkinnassa. Esitutkinta sai alkunsa viime elokuussa, kun Helsingin Lassilassa hälytettiin ammutun useita laukauksia kohti yksityisasuntoa. Henkilövahingoilta vältyttiin ja poliisi otti kiinni useita ampumiseen liittyneitä henkilöitä seuraavina päivinä. Osa epäillyistä oli matkalla kohti satamaa, poliisin käsityksen mukaan tarkoituksenaan poistua maasta.

– Esitutkinnan perusteella kyseessä on ollut tilaustyö, jossa Ruotsista on värvätty henkilöitä tekemään väkivallanteko. Tekoon on osallistunut myös Suomessa asuvia henkilöitä järjestämällä muun muassa kuljetuksia ja asuntoja ruotsalaisille epäillyille, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisin käsityksen mukaan teon takana on huumausaineisiin liittyvä riita. Teon uhreilla ei kuitenkaan poliisin mukaan ole tekemistä rikosten kanssa.

Teon yksityiskohdista oli sovittu eri pikaviestinsovelluksin.

Yhteensä 11 henkilöä on asiassa epäiltynä.

Helsingin poliisilaitos piti tiedotustilaisuuden suuresta rikosvyyhdistä, jossa kietoutuivat yhteen vakavat, suuren mittaluokan huumerikokset ja äärimmäisen vakavat väkivaltarikokset, joita epäillään tilaustöiksi.

Poliisi löysi maastoon piilotetun pommin

Tapahtumien jälkeen syyskuussa löytyi Vantaan Rajakylästä maastoon piilotettuna reppu, jossa oli käyttövalmis termospullopommi. Pommissa oli hieman yli kolme kiloa räjähdettä.

Poliisi epäilee, että kaksi Ruotsin kansalaista saapuivat Suomeen tehdäkseen erilaisia rikoksia, ja nämä henkilöt valmistivat pommin Suomesta hankituin tarvikkein. Teko liittyisi poliisin käsityksen mukaan samaiseen huumausaineriitaan, kuin aiempi ampumistapaus.

– Poliisilla on myös käsitys siitä, missä valmistettua räjähdettä on ollut tarkoitus käyttää, sanoo tutkinnanjohtaja Masi Puolakka tiedotteessa.

Löydetty käyttövalmis termospullopommi. Kuva: Poliisi.

Hyvin Ruotsista johdettu huumekuljetus paljastui

Kokonaisuuteen kytkeytyy myös esitutkinta, jossa paljastui Ruotsista Suomeen suuntautunut mittava huumeiden salakuljetus. Tekoon epäillään liittyvän useita henkilöitä huumeiden kuljetukseen, turvaamiseen ja levittämiseen.

– Toimintaa ohjattiin eri viestisovelluksissa ja kuljetusten aikana käytettiin niin sanottua saattoautoa, jonka tehtävänä oli seurata pääkuljetusta ja pyrkiä turvaamaan se mahdollisten poliisitarkastusten varalta.

Poliisi löysi pommin valmistamisesta epäillyn naisen ajamasta autosta 157 kilogrammaa amfetamiinia ja 20 000 ekstaasitablettia.

Organisaation epäillään järjestäneen pääkaupunkiseudulle yli 200 kilogrammaa eri huumeita. Lähes kaikki aineet on takavarikoitu.

Poliisin käsitys on, että kaikkia rikoksia johti Göteborgin seudulla toimivasta järjestäytyneen rikollisuuden toimija.

Poliisi löysi henkilöautosta laatikkokaupalla huumeita.

Tilausrikokset huolestuttavat poliisia

Poliisia huolestuttaa, että Ruotsista muihin Pohjoismaihin ja nyt Suomeen on levinnyt toimintatapa, jossa ruotsalaisia värvätään suorittamaan väkivallantekoja.

– Ruotsalainen järjestäytynyt rikollisuus on ottanut nopealla tahdilla haltuunsa Suomen huumemarkkinoita. Huumekaupan mukana tulee vääjäämättä erilaisia väkivaltaan liittyviä ilmiöitä, poliisi kirjoittaa tiedotteessa.

Tekijöitä etsitään sosiaalisen median sovellusten kautta.

– Ruotsissa on yleistä, että erilaisten viestisovellusten kautta haetaan toimijoita, usein alaikäisiä, väkivallantekoihin maksua vastaan.