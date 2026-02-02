Myös Suomi ja suomalaiset yhteydet mainitaan niin sanotuissa Epstein-tiedostoissa.

"Minulla on sinulle ystävä tavattavaksi. Hän on Suomesta, vanhemmat asuvat Floridassa. 5’11 [180 cm], blondi ja todella söpö."

Seksuaalirikoksista tuomitulla yhdysvaltalaisella Jeffrey Epsteinillä oli kytköksiä myös Suomeen. Yhteydet paljastuvat viime viikolla julkaistuista uusista Epstein-tiedostoista.

Suomi ei ole pääosassa materiaalissa. Suomi mainitaan noin 700 asiakirjassa. Vertailun vuoksi Yhdysvaltojen nykyinen presidentti Donald Trump mainitaan noin 15 000 asiakirjassa.

Uudet julkaistut asiakirjat ovat johtaneet poliittisiin sotkuihin ja eroamisiin muun muassa Britanniassa ja Norjassa. Kuka tahansa voi selata asiakirjoja Yhdysvaltojen oikeusministeriön sivuilla.

Espteinin puoliso Ghislaine Maxwell on tuomittu 20 vuoden vankeusrangaistukseen alaikäisten tyttöjen värväämisestä Epsteinin hyväksikäytettäväksi.

Epstein itse kuoli vuonna 2019 vankilasellissään. Ensimmäistä kertaa Epstein pidätettiin epäiltynä alaikäisten tyttöjen hyväksikäytöstä jo 2000-luvun alussa ja uudestaan kesällä 2019.

Hän sai syytteet alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksikaupasta. Alaikäisiä uhreja oli ainakin 36. Epstein kiisti syyllisyytensä.

" Aloitin värväysverkoston vanhan suomalaisen ystäväni kanssa"

Suomi nousee esille tapaamisjärjestelyissä. Jutun alussa olevassa viestissä Epsteinille ehdotetaan tapaamista 180 cm blondin kanssa. Myöhemmissä viesteissä samaan asiaan liittyen kysytään, milloin hänet voisi tavata ja mikä hänen nimensä on.

– Sunnuntaina? Mikä hänen nimensä on? Epstein vastaa.

Viesti on syyskuulta 2011.

Epäselväksi kuitenkin jää tapasivatko he ja tietenkin myös se, kuka hän tämä "ystävä" oli.

Yöpyminen Kämpissä

Asiakirjojen perusteella joko Epstein tai häneen liittyvä henkilö oli myös Suomessa vierailulla tammikuussa 2013 ja yöpyi Hotel Kämpissä.

Ainakin Epsteinin yhteistyökumppanit ovat vierailleet Suomessa muutamaan otteeseen.

Kesällä 2013 Epsteinin yhteistyökumppani Daniel Siad kertoi olevansa Suomessa ja Ruotsissa värväämässä naisia.

– Palasin juuri Ruotsista ja Suomesta. Aloitin värväysverkoston vanhan suomalaisen ystäväni kanssa. Hän (nainen) on todella hyvä, löysimme jo noin kuusi hyvää. Kaksi siskosta on tulossa jo Pariisiin 20.elokuuta.

Vuosi viestin jälkeen sama henkilö kertoo, että on tavannut useita malleja Tukholmassa ja on nyt Suomessa muutaman päivän.

– Laitan kaikki kuvat, hän viestitti Epsteinille.

Muutama vuosi myöhemmin nainen pyytää apua matkustaakseen Suomeen tapaamaan isoäitiään Hankoon. Hän pyytää apua majoitukseen, lentolippuihin ja autonvuokraamiseen. Nämä asiat järjestetään hänelle. Hän kertoo matkustavansa Suomeen Venäjän passilla.

Aineistossa oli myös viikonlopun ajan ainakin yhden suomalaisnaisen CV. Se poistui myöhemmin, mutta se on edelleen löydettävissä.

Ylen mukaan kyseinen nainen, tuolloin 26-vuotias, oli hakenut assistentin paikkaa Epsteiniltä. Tähän liittyvät asiakirjat on poistettu viikonlopun aikana tiedostoista.

Asiakirjojen joukossa on myös kartta Suomesta.

Mainintoja poliitikoista huonekalukauppaan

Asiakirjoissa nousee esille myös suomalaisten poliitikkojen nimiä, sillä materiaalissa on erilaisten kansainvälisten konferenssien ohjelmalehtisiä.

Epäselvää on, minkä takia Epsteinillä on ollut näiden konferenssien osallistumislistat, mutta esimerkiksi norjalainen lehti on paljastanut, että Epstein on lainannut International Peace Instituten silloiselle johtajalle 130 000 euroa. IPI:n konferenssien ohjelmalehtiset ovat Epstein-materiaalien joukossa.

Erikseen sähköpostikeskusteluissa nousee esille presidentti Martti Ahtisaaren poika Marko Ahtisaari.

Ahtisaari kommentoi viikonloppuna muun muassa Ilta-Sanomille, että hän on tavannut Epsteinin kerran, mutta heillä ei ole ollut ammatillista tai henkilökohtaista suhdetta. Ahtisaari kertoo tuomitsevansa Epsteinin teot.

Asiakirjoissa on myös mukana sähköpostikeskusteluja muun muassa suomalaisia merkkisisustustuotteita myyvien kauppojen ja Epsteinin apulaisten välillä. Keskustelut ovat koskeneet huonekalujen tilaamista tai tilauksen muuttamista.