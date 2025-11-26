Törkeistä huumerikoksista tuomittu ja epäilty mies jäi kiinni Espanjassa. Häntä odottaa Suomessa pitkä vankeus.

MTV Uutiset kertoi tiistaina, että mittavista huumerikoksista tuomittu ja epäilty Jesse Robert Shipley (s. 1997) otettiin kiinni Espanjasta.

MTV Uutisten tietojen mukaan hän on kuitenkin pakomatkallaan ollut huomattavasti kauempana, sillä hänen tiedetään viettäneen aikaa Etelä-Amerikassa.

Tavanomaista on, että Suomen oikeutta vältellään Etelä-Euroopassa, kuten juurikin Espanjassa tai korkeintaan Albaniassa. Toiselle mantereelle pakeneminen ei ole Suomen oloissa tavanomaista.

Shipleyllä on taustaa huumerikollisuudesta ja hän oli pakoillut runsaan 12 vuoden tuomiota, jonka hän sai Mantaqa-jengiin kytkeytyneestä huumausainerikoksesta.

Sen jälkeen häneen on kohdistunut kuitenkin uusia epäilyjä vakavista huumausainerikoksista. Rikoksia epäillään tapahtuneen hänen karkumatkansa aikana.

Nyt vaikuttaa siltä, että Shipleyn aika lämpimämmässä ilmastossa päättynee pian, sillä hän saatetaan tuoda Suomeen jo tämän vuoden puolella.