Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti jutussa, jossa viranomaisten mukaan Suomeen tuotiin parin vuoden aikana noin seitsemän miljoonan euron arvosta huumeita.

Poikkeuksellisen laajaksi luonnehdittua tapausta tutkivat Tulli, keskusrikospoliisi (KRP) ja Lounais-Suomen poliisilaitos. Käräjillä syytteessä on yhteensä 29 ihmistä.

Niin kutsutun Alaska-jutun esitutkinta alkoi heinäkuussa 2024, kun Tulli takavarikoi Turussa kolme Yhdysvalloista lähetettyä postilähetystä, jotka sisälsivät yhteensä yli kahdeksan kiloa kokaiinia.

Tulli selvitti kokaiinilähetysten vastaanottajat, teki kotietsinnät ja otti kolme epäiltyä kiinni. Yhden heistä kotoa takavarikoitiin noin 30 000 euroa käteistä rahaa, jonka epäillään olleen peräisin huumausainekaupasta.

Pääepäilty 30-vuotias ruotsalainen mies

Viranomaisten mukaan esitutkinnassa selvisi nopeasti, että toimintaa johdettiin Ruotsista ja että huumeorganisaatioon kuului kymmeniä ihmisiä. Pääepäilty on noin 30-vuotias Ruotsin kansalainen.

Lokakuussa viranomaiset saivat tietoonsa, että organisaatiolla oli Vuosaaren satamassa Helsingissä piilotettuna lähes 40 kiloa kokaiinia merikonttiin.

– Organisaation jäsenet etsivät konttia ja huumausaineita satamassa useita kertoja siinä kuitenkaan onnistumatta. Yhden etsintäyrityksen aikana heidät otettiin lopulta kiinni Vuosaaren satamasta, viranomaiset kertoivat.

Esitutkinnan mukaan huumeiden laajamittaisen hankkimisen mahdollisti Turussa asuneen miehen kontakti Ruotsissa asuneeseen henkilöön, jonka kautta huumeita tilattiin Suomeen.

– Esitutkinnan perusteella huumausaineita salakuljetettiin pohjoisen maarajan yli Ruotsista Suomeen pääkaupunkiseudulle, josta ne haettiin Turkuun edelleen levitettäväksi. Lisäksi huumausaineita salakuljetettiin Suomeen postilähetyksissä ja kuriiriyritysten kuljettamissa lähetyksissä.

Syyte vakavan väkivaltarikoksen valmistelusta

Kokonaisuudessa nousi myös syyte törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta Turussa tämän vuoden helmikuussa.

Esitutkinnan perusteella rikoksen kohteena oli yksi huumeorganisaatioon kuuluneista suomalaisista. Teon motiivin epäillään liittyneen siihen, että hän oli jäänyt velkaa huumeiden toimittajalle huumeista, jotka viranomaiset olivat saaneet takavarikoitua.

Esitutkinnan aikana ei tullut esiin viitteitä siitä, että huumeorganisaatio kytkeytyisi suoraan mihinkään tunnettuun tai tunnistettuun rikollisverkostoon Ruotsissa tai että rikokset olisi tehty sellaisen nimiin.

Oikeudenkäynti alkaa tänään valmisteluistunnolla. Pääkäsittely alkaa ensi viikolla ja se jatkuu joulukuulle.