Shipleyn uskotaan sotkeuntuneen muun muassa kokaiinikeikkaan Suomessa.

Törkeistä huumerikoksista tuomittu ja epäilty Jesse Robert Shipley (s. 1997) on tuotu Suomeen. Häntä odottaa pitkä vankeus.

MTV Uutiset kertoi aiemmin, että mittavista huumerikoksista tuomittu ja epäilty Shipley otettiin kiinni Espanjasta. Nyt hänet on saatu Suomeen.

Viranomaisten tarkoituksena oli saada Shipley Suomeen ennen vuodenvaihdetta. Hänet tuotiin Suomen kamaralle kuitenkin vasta viime perjantaina.

Piileskeli Etelä-Amerikassa

Shipley saatiin kiinni Espanjassa, mutta MTV Uutisten tietojen mukaan hän on kuitenkin ollut pakomatkansa aikana huomattavasti kauempanakin. Miehen tiedetään viettäneen aikaa Etelä-Amerikassa.

Tavanomaista on, että Suomen oikeutta vältellään Etelä-Euroopassa, kuten juuri Espanjassa tai korkeintaan Albaniassa. Toiselle mantereelle pakeneminen ei ole Suomen oloissa tavanomaista.

Shipleyllä on taustaa huumerikollisuudesta ja hän oli pakoillut runsaan 12 vuoden tuomiota, jonka hän sai Mantaqa-jengiin kytkeytyneestä huumausainerikoksesta.

Lue myös: Suomen ja Euroopan etsityimpiin kuuluva rikollinen otettiin kiinni

Sen jälkeen häneen on kohdistunut kuitenkin uusia epäilyjä vakavista huumausainerikoksista. Rikoksia epäillään tapahtuneen hänen karkumatkansa aikana.

Shipleyn uskotaan muun muassa sotkeentuneen suureen Alaska-huumevyyhtiin. Tapauksen esitutkintapöytäkirjojen mukaan Shipleyn epäillään järjestäneen henkilön hankkimaan 38 kiloa kokaiinia Helsingin Vuosaaren satamassa sijainneesta merikontista.

Esitutkintamateriaalista käy ilmi, että nimimerkkiä Rico Rodriquez käyttäneen Shipleyn henkilöllisyys olisi myös paljastunut eräälle tämän rikostoverille.

Rikostoverin kertoman mukaan Shipley oli sanonut olevansa Romaniassa ja liikutelleensa Euroopassa jopa satojen kilojen huumelasteja. Esitutkintamateriaalissa kiinnitetään huomiota siihen, että Shipleyllä on yhteyksiä erilaisiin rikollisverkostoihin.