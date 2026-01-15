Ex-jääkiekkoilija Jere Karalahtea syytetään kolmesta rikoksesta.

Jere Karalahtea,50, syytetään kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä yhdestä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta. Syytteiden mukaan epäillyt rikokset ovat tapahtuneet viime vuoden heinäkuun ja syyskuun välillä Helsingissä.



Helsingin poliisi tutki loppukesän ja syksyn aikana ryhmää, jonka jäsenien epäiltiin vastaanottavan, säilyttävän ja levittävän huumausaineita. Poliisi kertoi aiemmin epäilevänsä 14:ää ihmistä törkeistä huumausainerikoksista.



Poliisi takavarikoi esitutkinnan aikana yhteensä noin 15 kiloa amfetamiinia.

Karalahti otettiin kiinni syyskuun 2025 lopussa ja hän on kiistänyt syyllistyneensä huumerikokseen.