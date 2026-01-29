Karalahti otettiin kiinni syyskuun lopussa.

Helsingin käräjäoikeudessa on alkanut laaja huumeoikeudenkäynti, jossa yksi syytetyistä on entinen jääkiekkoilija Jere Karalahti, 50.

Karalahtea syytetään kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä yhdestä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta.

Syyttäjän mukaan Karalahti hankki 300 grammaa kokaiinia ja kilon amfetamiinia. Näistä hän jäi velkaa.

Oikeuden Karalahden avustaja kertoi, ettei Karalahti tuntenut lukuisista syytetyistä kuin kaksi henkilöä. Toiseen näistä henkilöistä hän oli tutustunut jo aiemmin, toiseen huumekauppojen yhteydessä.

– Ei ole kuulunut mihinkään organisaatioon tai liigaan, hän on huumausaineiden käyttäjä, Karalahden avustaja Mikko Ruuttunen sanoi oikeudessa.

Karalahti myöntää hankkineessa kokaiinia 80 grammaa ja amfetamiinia 300 grammaa. Nämä kaikki oli omaan käyttöön.

– Ei ole mikään salaisuus, että Karalahti on kamppaillut päihteiden ja huumeiden kanssa nuoruudesta asti. Hänellä on ollut kova toleranssi, siksi hän on käyttänyt huumeita isoja annoksia ja suhteellisien suuria määriä, Karalahden avustaja selitti määriä.

Karalahti jäi huumausaineista velkaa 10 200 euroa, joten niiden maksamiseksi sovittiin muutamia tapaamisia eri puolilla Helsinkiä. Koron määräksi sovittiin 10 000 euroa.

Karalahden oli määrä maksaa velka sekä korko syyskuun lopussa järjestetystä nyrkkeilyottelusta saamallaan palkkiolla.

Nyrkkeilyottelu järjestettiin 27. syyskuuta ja Karalahti otettiin kiinni kaksi päivää tämän jälkeen, 29. syyskuuta.