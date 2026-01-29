Karalahtea syytetään kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä yhdestä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta. Jutussa on kaikkiaan 17 syytettyä.

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti laajassa huumejutussa, jossa yksi syytetyistä on entinen ammattijääkiekkoilija Jere Karalahti.

MTV Uutiset on paikalla oikeudenkäynnissä.

Viisikymppistä Karalahtea syytetään kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä yhdestä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta. Syytteiden mukaan epäillyt rikokset tapahtuivat heinäkuun ja syyskuun 2025 välillä Helsingissä.

Yle kertoi lokakuussa Karalahden kiistävän rikosepäilyt.

Ilta-Sanomien mukaan kyse on vyyhdistä, josta Helsingin poliisi tiedotti joulukuun puolivälissä. Karalahti on ollut lokakuusta lähtien vangittuna.

Helsingin poliisi tutki loppukesän ja syksyn aikana ryhmää, jonka jäsenien epäiltiin vastaanottavan, säilyttävän ja levittävän huumausaineita. Esitutkinnan aikana takavarikoitiin yhteensä noin 15 kiloa amfetamiinia.

Kaikkiaan jutussa on syytettynä erinäisistä rikoksista 17 ihmistä. Jutulle on varattu kymmenisen käsittelypäivää maaliskuun puolelle asti.

Karalahdella aiempia huumetuomioita

Karalahti on aiemmin tuomittu huumeisiin liittyvistä rikoksista. Helsingin hovioikeus tuomitsi hänet vuonna 2009 ehdolliseen vankeuteen huumekaupan rahoittamisesta.

Oikeuden mukaan Karalahti rahoitti vuonna 2007 amfetamiinin hankintaa Virosta 10 000 eurolla ja syyllistyi avunantoon törkeään huumausainerikokseen. Laajassa amfetamiinijutussa tuomittiin Karalahden lisäksi lukuisia muitakin ihmisiä.

Karalahti kiisti sekä käräjillä että hovioikeudessa syyllisyytensä. Hän sanoi kuitanneensa vain juhlimisesta syntyneitä velkoja ystävälleen.

Vuonna 2008 Helsingin käräjäoikeus puolestaan tuomitsi Karalahden sakkorangaistukseen huumausaineen käyttörikoksesta. Jutussa oli kyse valokuvasta, jossa hänellä oli vaalea nokare sieraimessa. Käräjäoikeus katsoi, että aine oli kokaiinia.

Karalahti kiisti käyttäneensä huumeita.

Syyttäjä vaati Karalahdelle vähintään vuoden ehdollista vankeutta törkeästä huumausainerikoksesta, koska kuvassa näkyi pussi, jossa syyttäjän mielestä oli vähintään 30 grammaa kokaiinia. Oikeus katsoi, että pussissa oli todennäköisesti kokaiinia mainittu määrä, mutta näyttöä ei sen mukaan kuitenkaan ollut siitä, että pussi olisi ollut edes osittain Karalahden.

Jätti kiekkokaukalot vuonna 2016

Karalahti teki läpimurtonsa HIFK:n liigajoukkueessa 1990-luvun puolivälissä ja saavutti helsinkiläisjoukkueessa Suomen mestaruuden 1998.

Hän siirtyi NHL:ään kaudella 1999 – 2000, mutta runkosarjaotteluita Los Angeles Kingsissä ja Nashville Predatorsissa kertyi kolmen kauden aikana vain 149. Sen jälkeen Karalahti pelasi Euroopan huippusarjoista kotimaisen SM-liigan lisäksi KHL:ssä sekä Ruotsin ja Saksan pääsarjoissa.

Karalahti edusti Suomea useissa arvokilpailuissa ja saavutti kolme MM-hopeaa ja yhden MM-pronssin. Hänet valittiin kahdesti MM-kilpailujen tähdistökentälliseen. Karalahti lopetti pelaajauransa 2016.

Karalahdesta on julkaistu peliuran jälkeen kirja ja dokumenttielokuva.