Jere Karalahti vaikeni poliisikuulusteluissa huumeista.

Punakantisen muistikirjan sivuilta löytyi merkintä "Jere" ja sen alapuolella "300Y" ja "1000A".

Tuon merkinnän oli tehnyt 57-vuotias mies, jota epäillään yhdeksi päätekijöistä huumeliigan toiminnassa. Jutussa on useita syytettyjä, joista yksi on entinen jääkiekkoilija Jere Karalahti, 50.

Punaisesta muistikirjasta löytyi Karalahteen viittaava merkintä.

Mies kertoi poliisikuulustelussa 26. syyskuuta, että kyseiset merkinnät koskevat nimenomaan Karalahtea. Karalahdella oli paljon julkisuutta saanut nyrkkeilyottelu seuraavana päivänä eli lauantaina 27. syyskuuta.

Miehen mukaan "300Y" tarkoitta 300 grammaa kokaiinia ja "1000A" kiloa amfetamiinia.

Muistikirjan merkintöjä.

Hän kuitenkin kiisti toimittaneensa huumeet Karalahdelle.

– En ole itse toimittanut noita tuotteita Jerelle. Luulen, että Ade on toimittanut tuon kilon amfetamiinia ja siksi olen sen kirjannut muistikirjaani. Muistan, että on ollut puhetta 300 grammasta kokaiinia, mutta muistaakseni tuota koko määrää ei ole pysytty hänelle toimittamaan.

Miehen mainitsema "Ade" on 36-vuotias mies, joka on toinen jutun päätekijöistä.

Syyttäjä: Karalahdelle jäi kymppitonneja huumevelkaa

Syyttäjän mukaan Karalahti hankki nuo huumemäärät tarkoituksenaan myydä ja välittää ne eteenpäin. Poliisikuulusteluissa Karalahti vaikeni huumeista.

57-vuotias mies valotti kuitenkin, miten Karalahti aikoi toimia huumeiden kanssa.

– Jere kertoi minulle alun perin, että hänellä olisi kaveri Lahdessa, jolle hän voisi välittää tuon 300 grammaa kokaiinia.

57-vuotias järjesti tapaamisen yhdessä Karalahden ja 36-vuotiaan miehen kanssa Helsingin Pakilassa.

– Tuolla tapaamisella sovittiin tuo 300 gramman kokaiinitilaus ja siksi merkkasin sen muistikirjaani.

Myöhemmin kolmikko tapasi uudestaan Pakilassa. 57-vuotias kertoi poliisille, että tuolla tapaamisella Karalahti ja 36-vuotias mies sopivat kilon amfetamiinierän tilauksesta.

– Silloin merkkasin tuon toisen merkinnän eli 1000A. Itse en ollut luovuttamassa noita tapaamisilla sovittuja huumausaineita Jerelle. Kävin välillä etsimässä jopa Jereä Pakilan suunnilta näiden huumevelkojen takia, mutta koska Jere ei koskaan kertonut tarkkaa osoitettaan, niin en löytänyt häntä, mies kertoi poliisille lokakuussa.

Torstaina alkaneensa oikeudenkäynnissä Karalahti myönsi hankkineensa 80 grammaa kokaiinia ja 300 grammaa amfetamiinia omaan käyttöönsä.

Pieniä määriä huumeita löytyi Karalahden kotiin tehdyssä etsinnässä. Alle gramma kokaiinia löytyi makuuhuoneen vaatekaapissa olleen tarjottimen päältä. Lisäksi pakastimesta löytyi 13,5 grammaa amfetamiinia.

Karalahden pakastimesta löytyi 13,5 grammaa amfetamiinia.

Karalahti ei kuitenkaan pystynyt maksamaan hankkimaan huumeita. Hän jäi niistä velkaa korkoineen noin 20 000 euroa. Velka oli tarkoitus maksaan nyrkkeilyottelusta saamillaan rahoilla.

Poliisi otti Karalahden kiinni pari päivää nyrkkeilyottelun jälkeen maanantaina 29. syyskuuta.

Karalahtea syytetään kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä yhdestä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta.

