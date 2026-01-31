Jere Karalahti ei pystynyt maksamaan huumevelkaansa, selviää esitutkintamateriaalista.

Törkeitä huumausainerikoksista syytetty Jere Karalahti, 50, vakuutti useaan otteeseen 57-vuotiaalle miehelle, että hoitaisi huumevelkansa. Miesten välinen viestittely käy ilmi poliisin esitutkintamateriaalista.

Karalahti kytkeytyy huumeliigaan, jonka johtohahmoja 57-vuotias mies väitetysti on.

Karalahti oli jäänyt noin 20 000 euroa velkaa korkoineen hankittuaan kokaiinia ja amfetamiinia.

Viime kesänä, heinäkuun 19. päivä Karalahti lähetti viestin:

– Tiksi festareilla aika jurrissa mut mulla mssia taskussa.

Viestien mukaan Karalahden oli tarkoitus tuoda 57-vuotiaalle miehelle rahaa festivaalialueen portille, mutta näin ei koskaan tapahtunut.

Seuraavana päivänä mies lähettää Karalahdelle viestin.

– Eilen oli puhetta että istutaan alas mutta sulla taitaa olla darra? Ja käytäs nää asiat läpi kun puheet ja teot ei mee yksiin ollenkaan.… hujoppi tosissaan alkaa miettii paskempia toimenpiteitä.

"Hujopilla" 57-vuotias mies tarkoittaa 36-vuotiasta miestä, joka on toinen jutun päätekijöistä.

57-vuotiaan miehen viestiin Karalahti vastaa yhdellä pitkällä viestillä.

Karalahit lähetti pitkän viestin 57-vuotiaalle miehelle.

– Huomenta joo litran pullo rommia ja silleen, Karalahti aloittaa viestinsä.

Ex-kiekkoilija kirjoittaa myös, että hänen pitää tehdä ryhtiliike ja aloittaa treenaaminen. Hänellä oli sovittuna paljon julkisuutta saanut nyrkkeilyottelu syyskuun lopussa.

– Mä alan huomenna laittaa elämää ja luotijunaa oikeille raiteille ja silleen et pystyy vaa keskittyy seuraavat 10 viikkoa siihen matsiin ja valmistautumiseen.

Karalahti mainitsi viestissä myös projektista, josta olisi tulossa rahaa "satoja tonneja".

– JOO MÄ OLLUT TÄS VÄHÄN MUUTOKSESSA JA SILLEEN MUT TÄSTÄ HETKESTÄ ETEENPÄIN NI OMAN KUNNIAN JA NIMEN JA MUNAPUSSIEN JA SIIHEN VIELÄ LASTEN NIMEEN NI JOKAINEN ASIA PITÄÄ JA ONNISTUU JA SIIS SÄ TIEDÄT KUINKA TÄRKEITÄ LAPSET MULLE ON.

57-vuotias uskoo Karalahden vakuutteluihin.

– Jere kyllä mä uskon että hommat hoituu, mut pitää myös vakuuttaa toinen osapuoli,.. mut puhumalla ja pitämällä puheet ollaan jo pitkällä” ja ”Ei tuu turhaa stressiä kellekkään”.

57-vuotias mies lähettää tämänkin jälkeen Karalahdelle useita viestejä. Näissä kaikissa kysytään siitä, koska huumevelka hoidetaan.

Syyskuun lopussa Karalahti saa viestin 27-vuotiaalta mieheltä, joka esittäytyy 57-vuotiaan ja 36-vuotiaan miehen kaveriksi ja pyytää olemaan yhteydessä.

Karalahti kirjoittaa palavaansa asiaan nyrkkeilyottelun jälkeen.

– Koko kansa tulee yllättyy taas kerran ku mä poistun areenalta kädet pystyssä voittajana, Karalahti vastaa 27-vuotiaan miehen lähettämään viestiin.

4:53 Katso video: Karalahden avustaja huumesyytteestä: ”Vakava paikka”

Karalahti hävisi 27. syyskuuta Helsingin jäähallissa järjestetyn F2F-nyrkkeilyillan pääottelun Matias Niemelle tuomariäänin.

Poliisikuulustelussa Karalahdelta kysytään noista viesteistä, mutta hän ei kommentoi niihin mitään.

Karalahtea syytetään kahdesta törkeästä rikoksesta ja yhdestä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta. Syyttäjän mukaan Karalahti hankki 300 grammaa kokaiinia ja 1 000 grammaa amfetamiinia myydäkseen ja levittääkseen niitä eteenpäin.

Karalahden puolustuksen mukaan ex-kiekkoilija hankki 80 grammaa kokaiinia ja 300 amfetamiinia omaan käyttöön.