Kokonaisuudessa epäiltynä on useita henkilöitä, joista yksi on ex-kiekkoilija Jere Karalahti.
Helsingin poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee suurien huumausaine-erien vastaanottamista ja levittämistä Uudenmaan alueella.
MTV Uutisten tietojen mukaan kyseessä on sama kokonaisuus, jossa ex-kiekkoilijaa Jere Karalahtea epäillään törkeästä huumausainerikoksesta.
MTV Uutisten tietojen mukaan Karalahden epäillään hankkineen levitystarkoituksessa merkittävän määrän sekä amfetamiinia että kokaiinia.
Liigan kahden johtohahmon ohella myös Karalahti on edelleen vangittuna. Yhteensä vangittuna on viisi henkilöä.
MTV kertoi aiemmin Karalahden pakastimesta tehdystä huumelöydöstä. Kyse oli MTV:n tietojen mukaan amfetamiinista. Määrä ei ollut suuri ja siltä osin kyse on epäillystä huumausainerikoksesta.
Karalahti on kiistänyt syyllistyneensä huumerikokseen.