Dartsin MM-kisoissa nähtiin sunnuntaina jättiyllätys, kun yksi turnauksen voittajaehdokas Gerwyn Price taipui toisella kierroksella Wesley Plaisierille erin 0–3.
Maailmanlistalla yhdeksäntenä olevan Pricen heittokäsi oli kohmeessa alusta lähtien, eikä walesilainen päässyt omalle tasolleen.
Maailmanlistalla sijalla 92 oleva Plaisier puolestaan käytti tilaisuutensa ja heitti tarkalla varmuudella vieden kaksi ensimmäistä erää näyttävästi nimiinsä.
Pryce paransi peliään kolmannessa erässä, mutta ei kyennyt enää nousemaan ahdingosta. Näin ollen Plaisier vei voiton puhtaasti erin 3–0.
40-vuotias Pryce on maailmanmestari vuodelta 2021.