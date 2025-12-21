Englantilainen dartsin pelaaja Joe Cullen laukoi kovia syytöksiä hänet MM-kisoissa lyöneen Mensur Suljovicin suuntaan.
Suljovic pudotti Cullenin jatkosta erin 3–1. Ottelun jälkeen alkoi kuitenkin kuohua.
Cullenin mielestä Suljovic pelasi tahallaan hitaasti yrittäen näin provosoida vastustajaansa. Maailmanlistalla sijalla 32 oleva Cullen laukoi tylyä tekstiä Suljovicin suuntaan ottelun jälkeen X-tilillään.
– Jos tuo on dartsia, en halua olla osana sitä. Olen aina pitänyt Mensurista, mutta tuo oli kaikkien nähtävillä. En usko, että olen ainoa, joka tuntee näin. Joku sanoisi, että tuo kuuluu peliin, mutta sanotte mitä sanotte – se on huijaamista. Tuo ei ole dartsia, Cullen tylyttää X-tilillään.
Suljovic itse suhtautui syytöksiin tyynesti.
– En ikinä tekisi näin provosoidakseni vastustajaa. Teen niin vain oman pelini takia. Olen pahoillani Joe, en ikinä tekisi niin, Suljovic sanoo BBC:n mukaan.
BBC:n mukaan Darts-järjestö PDC:n säännöt eivät kiellä hitaasti pelaamista, mutta tahallaan hidastelua pidetään laajalti epäurheilijamaisena käytöksenä.
Suljovic kohtaa seuraavalla kierroksella voittajan Luke Littlerin ja David Daviesin välisestä ottelusta.