Snookerin kiinalaistähti Zhao Xintong kaatoi lajilegenda John Higginsin Players Championship -turnauksen finaalissa erin 10–7 sunnuntaina. Higgins hämmästeli Zhaon loppurynnistystä.
Loppuottelu eteni tasaisena aina 14. erään saakka. Siitä Zhao, 28, aloitti neljän framen voittosuoran, aika antanut pistettäkään Higginsille erissä 15–17. Zhao sen sijaan pussitti pistesarjat 104, 126 ja 92.
– Olen varma, että lapseni ovat onnekkaita, kun he saavat katsoa Zhaon kaltaista pelaajaa. Hän on kiistaton nero, Higgins suitsutti BBC:n mukaan.
– Kolme viimeistä erää häneltä olivat puhdasta runoutta. Uskon, että hän on ennakkosuosikki kevään MM-kisoihin, nelinkertainen maailmanmestari jatkoi.
Kisavoitto oli Zhaolle kauden kolmas, ja edellinen oli vain kahden viikon takaa World Grand Prix -turnauksesta.
– Tämä on unta. En pysty uskomaan tätä.
– Haluan vain pelata parasta snookeriani. En pelannut erityisen hyvin tällä viikolla, mutta kolme viimeistä erää sujuivat hyvin, kiinalaistähti totesi vaatimattomasti.
Turnauksessa oli mukana 16 maailman huippupelaajaa. Zhao nettosi voitosta 150 000 puntaa eli noin 172 000 euroa.
Zhao juhli MM-titteliä historian ensimmäisenä kiinalaispelaajana viime keväänä.