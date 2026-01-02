Dartsin MM-kisoissa neljän parhaan joukkoon edennyt Ryan Searle kärsii harvinaisesta silmäsairaudesta, jonka kanssa huipputasolla heittäminen kuulostaa melkoiselta ihmeeltä.

38-vuotias Searle eteni torstaina jatkoon dartsin MM-kisojen puolivälieristä 5–2-voitolla Jonny Claytonista.

Searle on PDC-listan 20:s. Hänen menestyksensä dartsissa on ollut jättimäistä ottaen huomioon, että Searle sairastaa harvinaista Kjerin optista neuropatiaa. Kyseessä on perinnöllinen näköhermon vaurio, joka johtaa usein sokeutumiseen jo lapsena.

Searle kertoo, ettei hän heittäessään näe, mihin kohtaan taulua tikka tarkalleen osuu.

– Tähän ei ole parannuskeinoa. Olen jumissa siinä. Käytän nyt piilolinssejä saadakseni vähän epätarkkuutta pois näöstäni, Searle kertoo ESPN:lle.

– Joskus joudun kuitenkin lavalla kysymään kuuluttajalta, että mitä olen heittänyt, joten se vaikeuttaa vähän.

Silmäsairaus on perinnöllinen ja se on todettu myös Searlen molemmilla lapsilla.

– Pojallani se ei ole niin paha kuin minulla, mutta tyttärelläni se on todella paha. Hänen näkönsä on paria metriä kauemmas todella heikko, joten hänet on kirjattu näkövammaiseksi.

Searle haluaa omalla esimerkillään lisätä tietoisuutta Kjerin tyypin optisesta neuropatiasta.

– Sain vasta puolitoista vuotta sitten diagnoosin näön ongelmistani. Se on ollut huono niin kauan kuin muistan, mutta diagnoosin saaminen on ollut tosi hyvä juttu.