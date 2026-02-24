Kiinalainen Chang Bingyu nousi erityiseen kerhoon biljardilaji snookerin historiassa tiistaina. Hän löi Walesin avoimissa ex-maailmanmestari Shaun Murphya vastaan peräti neljä peräkkäistä sadan breikkiä.



Chang on WST-kiertueen mukaan vasta yhdeksäs pelaaja kautta aikain, joka on yltänyt moiseen. Neil Robertson ja Mark Allen ovat tehneet tuon kahdesti, ja he olivat ennen Changia ainoat, jotka vastaavaan ovat pystyneet paras seitsemästä -pelissä.



Chang ei myöskään epäonnistunut yhdessäkään pussituksessa ottelun aikana.



– Tuo oli paras esitys, jonka ikinä olen nähnyt paras seitsemästä -matsissa. Jos tuon olisi tehnyt Ronnie O'Sullivan tai Judd Trump, tuo olisi otsikoissa ihan joka puolella, ottelun Changille musertavasti 0–4-hävinnyt vuoden 2005 maailmanmestari Murphy tiivisti WST:n sivuilla.