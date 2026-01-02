Dartsin supertähti Luke Littler eteni selvällä voitolla kolmanteen MM-finaaliinsa.
Littler kukisti perjantai-illan välierässä Ryan Searlen erin 6–1.
18-vuotias Littler on ollut MM-kisoissa yleisön hampaissa vastattuaan buuauksiin raivokkailla tuuletuksilla. Osa yleisöstä painosti Littleriä myös välierässä.
Loistavan turnauksen pelanneella Searlella oli paikkansa ottaa englantilaisheittäjien kamppailu haltuunsa, mutta Littler loisti ratkaisupaikoissa tuttuun tyyliinsä.
Littler saa finaalivastuksen lauantai-illalle myöhemmin pelattavasta toisesta välierästä, jossa kohtaavat hollantilainen Gian van Veen ja skotti Gary Anderson.