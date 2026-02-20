Leijonat aivan olympiafinaalipaikan syrjässä kalkkiviivoille asti mukana pitänyt Juuse Saros keräsi poikkeuksellista ylistystä Kanadan meritoituneelta päävalmentajalta Jon Cooperilta.
Kanada eteni olympiafinaaliin, vaikka Leijonat repi ja raastoi hurjasti. Pohjoisamerikkalaiset käänsivät kahden maalin tappioaseman lopulta voitokseen. 3–2-ratkaisumaali syntyi viimeisellä minuutilla Nathan MacKinnonin lavasta.
Leijonien taistelun ehdoton ilmentymä oli maalivahti Juuse Saros. Valtavan läjän huippupaikkoja pelastanut Nashville-vahti torjui kaikkiaan 36 laukausta.
MTV Urheilu kysyi Milanon areenan uumenissa Kanadan pääkäskijältä Jon Cooperilta, mitä hän ajattelee Saroksen suorituksesta, kun vastassa olivat maailman huiput.
– Hän on yksi lahjakkaimmista maalivahdeista, joita olen koskaan nähnyt. Pelissä, jossa lähemmäs 190-senttiset maalivahdit ovat nykyään keskikokoa, hän on löytänyt keinot olla supertäht, Cooper aloitti.
Vain 179-senttinen Saros on pelannut vaisumpaa jaksoa NHL:ssä. Olympiaturnauksessa hän on ollut kuitenkin koko kinkereiden ehdotonta eliittiä.
– Se, miten hän löytää kiekon ja liikkuu, en tiedä, onko NHL:ssä maalivahtia, joka tekisi sen paremmin kuin hän, Cooper jatkoi.
Voittoon kiilannut Kanada-nippu oli helisemässä Leijonien kanssa. Kaksi Stanley Cupia Tampassa voittanut Cooper korosti, kuinka huoli etenkin tulikuuman kassarin ohittamisesta pakotti ohimoita.
– Olimme 0–2-häviöllä. Meidän oli läpäistävä Suomen puolustus, Rehellisesti, suurin huoli minulla oli, miten ohitamme Saroksen. Hän on maailmanluokan maalivahti, Cooper päätti.
Leijonat pelaa lauantai-iltana pronssista. Vastustaja on Slovakia tai USA. Kanada ottelee olympiakullasta sunnuntaina.