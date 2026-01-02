Dartsin supertähti Luke Humphriesin taival dartsin MM-kisoissa päättyi Gian van Veenille kärsittyyn 1–5-puolivälierätappioon.
Maailmanlistalla sijalla kaksi oleva Humphries ja sijalla kymmenen oleva van Veen tarjosivat todella tasokkaan puolivälierän. Molempien kolmen tikan keskiarvo oli ottelussa yli 100.
Lisäksi ottelussa nähtiin peräti 21 180 pisteen maksimisarjaa.
Laadukkaasta ja tasaisesta ottelusta huolimatta lopputulos oli kuitenkin raju, kun van Veen marssi tylysti välieriin erävoitoin 5–1.
– Näettekö tämän hymyn? Se ei lähde kasvoiltani seuraavaan 24 tuntiin. Olen niin täpinöissäni, van Veen hehkutti Sky Sportsille.
– Tunsin oloni todella hyväksi tänään. 105 pisteen keskiarvo summaa sen hyvin. Humphries on fantastinen pelaaja. Aina kun pelaan häntä vastaan, tiedän, että minun on suoriuduttava parhaalla tasolla voittaakseni hänet, van Veen jatkaa.
Voittonsa myötä van Veen noussee MM-kisojen jälkeen maailmanlistalla vähintään kolmanneksi.
Van Veen kohtaa välierissä kahden maailmanmestaruuden konkarin Gary Andersonin. Toisessa välierässä heittävät hallitseva maailmanmestari Luke Littler ja Ryan Searle.