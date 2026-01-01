Ensimmäisissä dartsin MM-kisoissaan kahdeksan parhaan joukkoon edennyt Justin Hood taipui lopulta puolivälierässä.

32-vuotias Hood koki torstaina tappion kaksinkertaiselle maailmanmestarille Gary Andersonille erin 2–5.

Hoodin sijoitus PDC:n maailmanlistalla oli ennen MM-turnausta vasta 86:s. Hän kuittaa turnauksesta komean 100 000 punnan eli noin 115 000 euron palkintorahat. Tähän asti hän oli tienannut kahden vuoden ajanjaksolla yhteensä alle 40 000 puntaa.

Anderson kohtaa perjantain välierässä joko Luke Humphriesin tai Gian van Veenin. Hänestä tulisi mestaruuden myötä 55-vuotiaana lajin historian vanhin MM-voittaja.

Torstain ensimmäisessä puolivälierässä altavastaaja Ryan Searle pudotti niin ikään lukemin 5–2 maailmanlistan vitosen Jonny Claytonin. Searlen välierävastus tulee torstai-illan parista Luke Littler–Krzysztof Ratajski.