Englantilainen Luke Littler juhlii dartsin maailmanmestaruutta toisen kerran peräkkäin. Hän kaatoi finaalissa hollantilaisen Gian van Veenin tylyin lukemin 7-1.

Littler hävisi vielä ensimmäisen setin, mutta meni tämän jälkeen menojaan. Kolme seitsemästä settivoitosta tuli suoraan lukemin 3-0. Littler heitti 16 kertaa 180, kun taas van Veen vain yhdeksän kertaa.

18-vuotias Littler voitti myös viime vuonna maailmanmestaruuden. Silloin kaatui myöskin hollantilainen Michael van Gerwen lukemin 7-3. Englantilainen pelasi nyt kolmatta kertaa peräkkäin finaalissa. Ensimmäisellä kerralla tuli tappio maanmiehelle Luke Humphriesille lukemin 4-7.

Littlerille helähti voitosta miljoonan punnan eli lähes 1,150 miljoonan euron palkintosumma. Tästä noin puolet menee veroihin.