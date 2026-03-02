Snookerlegenda Ronnie O'Sullivan on ilmoittautunut ensi kertaa urallaan mukaan seniorien MM-kisoihin.
Ikäpelaajien turnaus käynnistyy Sheffieldin Crucible-teatterissa 6. toukokuuta, vain kaksi päivää MM-kisojen pääsarjan päättymisen jälkeen. Siellä O'Sullivan hakee historiallista kahdeksatta MM-titteliään.
Seniorien MM-kisojen osallistumissäännöt ovat muuttuneet useaan otteeseen viimeisen vuosikymmenen aikana. Nykyään mukaan voi ilmoittautua myös maailmanlistan 64:n parhaan joukossa olevat yli 45-vuotiaat pelaajat. O'Sullivan täytti 50 viime joulukuussa, ja on parhaillaan rankingin sijalla 11.
Lue myös: Sankariteko 170 000 euron snookererässä – jättibonus lipesi taas tähtipelaajan näpeistä
Seniorien MM-turnaukseen on tulossa nimekäs lista lajisuuruuksia, muun muassa maailmanmestarit Ken Doherty ja Stuart Bingham sekä naisten moninkertainen MM-ykkönen Reanne Evans. Myös neljästi ikäpelaajien maailmanmestaruuden voittanut Jimmy White on ilmoittautunut.