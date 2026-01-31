Norjassa puhkesi tasa-arvoäläkkä olympiaradasta, jolla Jasmi Joensuu näytti kovuutensa.

Jasmi Joensuu hiihti 3. tammikuuta uransa ensimmäiseen henkilökohtaiseen maailmancupin osakilpailuvoittoon. Suomalainen teki tempun Tour de Skillä perinteisen sprintissä, joka sivakoitiin Val di Fiemmen olympiaradalla.

Norjassa on nyt nostettu meteliä kyseisestä radasta. Vuonomaassa ei olla mielissään siitä, että naiset hiihtävät helmikuisissa Milano-Cortinan olympialaisissa yhtä pitkän sprintin kuin miehet.

Norjan yleisradioyhtiö NRK kysyi spintteri Kristine Stavås Skistadin valmentaja Lage Sofienlundilta, kohdeltaisiinko sukupuolia tasapuolisesti, jos sprinttiradat olisivat eripituisia naisille ja miehiltä. Luotsin vastaus oli suora.

– Kyllä, sataprosenttisesti.

– Minusta on pelkkää hölynpölyä se, että naisten ja miesten pitää hiihtää yhtä pitkä matka, Sofienlund sanoi.

Olympiasprintissä se on 1,585 kilometriä. Joensuulta kului Tour de Skillä voittoisaan finaalihiihtoonsa noin 3.46 minuuttia.

– Minusta on yleisesti ottaen sääli, että sprinttiradoista tehdään pitkiä. Sprinttiradoilla pitäisi mielestäni mennä 2.45–3.15 minuuttia, ja ajan tulisi olla ratkaiseva tekijä. Oikeudenmukaisinta olisi, että miehet ja naiset hiihtäisivät yhtä pitkään ajallisesti, Sofienlund pui.

Hänen mielestään pitkiksi venyvissä sprinteissä on vähemmän jännitystä ja show'ta. Vallalla on myös pelkoa, että huipulle nousu on harvempien herkkua, jos sprintissä tarvitaan enemmän kesto-ominaisuuksia.

"Ei pelkää"

Kristine Stavås Skistad on maailman parhaita sprinttihiihtäjiä.

Viimevuotinen sprintin MM-hopeamitalisti Skistad on tänä talvena hiihtänyt kahteen maailmancupin osakilpailuvoittoon: Rukalla perinteisen sprintissä ja Tour de Skillä Toblachin vapaan sprintissä. Tourin hän keskeytti sairastumisen takia ennen Val di Fiemmen sprinttiä.

Sofienlund sanoi, että he ovat Skistadin kanssa varautuneet olympiaratatilanteeseen, ja valmentaja uskoo, että norjalainen pystyy hiihtämään hyvät olympialaiset siitä huolimatta.

Hän arvioi Skistadin kehittyneen aiemmasta tälle kaudelle: nainen hiihti vahvasti Rukalla ja myös Toblachin raskaalla radalla.

– Kristine ei pelkää 3.40–3.50 minuutin sprinttirataa. Hän saa taukoja neljän hiihdon (karsinta ja erät) välillä, palautuu ja on taas valmis.

"Tasa-arvo tarkoittaa yhtäläisiä mahdollisuuksia"

Entinen huippuhiihtäjä, NRK:n asiantuntija Pål Golberg sanoo kuitenkin Skistadin "tulevan kärsimään selkeästi" uudesta järjestelmästä, jossa naiset ja miehet hiihtävät saman matkan. Hän tuumii saman koskevan olympialaisissa ylipäätään naisten sprintterityyppejä.

– Tämä on selvä miinus Kristinen kannalta. Hän on ollut suosikkien joukossa lähes joka kerta, mutta nyt hänellä voi mennä vain finaalipaikasta taistelemiseksi, Golberg puntaroi.

– Tasa-arvokortilla on perusteltu, että naiset hiihtävät yhtä pitkän matkan kuin miehet. Minun mielestäni tasa-arvo tarkoittaa kuitenkin yhtäläisiä mahdollisuuksia. Niitä on ollut maastohiihdossa jo vuosia, asiantuntija myös kommentoi.

Dahlqvist: Liian pitkä meille

Ruotsalainen huippusprintteri Maja Dahlqvist pitää vääränä tulkintana, että sprinttimatkan tulisi olla naisille ja miehille sama. Hän sanoo olleensa sitä vastaan alusta asti, ja myös hänen mukaansa hiihtoon tulisi sen sijaan kulua saman verran aikaa.

– Kun meillä menee neljä minuuttia ja miehillä 3.20, kyseeseen tulee kaksi täysin erilaista tapaa harjoitella, kolminkertainen parisprintin maailmanmestari sanoi.

– Se (rata) on meille liian pitkä.