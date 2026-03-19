Poliisia paenneen kaaharin raju peräänajo tallentui halkokärryä vetäneen Teslan kameroihin. Videolle tallentuneita tapahtumia käsiteltiin Rikospaikka-ohjelman Undercover-osiossa.

Onnettomuus tapahtui lokakuussa 2024 sumuisella kelillä pimeään aikaan Pyhäjärvellä Pohjanmaalla.

Tilanne alkoi, kun farmarimallinen Audi ajoi valtatie 4:llä satasen nopeusrajoitusalueella huomattavaa ylinopeutta poliisiautoa vastaan. Poliisiauto tutkasi Audin nopeudeksi varmuusvähennyksen jälkeen 159 kilometriä tunnissa.

Poliisi laittoi välittömästi päälle pysäytysvalon sekä hälytysvalot ja lähti kääntymään Audin perään. Poliisin mukaan Audi alkoi ensin laskea nopeutta, mutta ampaisikin sitten karkuun.

Kun partio sai oman autonsa käännettyä ympäri, Audi oli kadonnut näkyvistä.

Audia ajoi 37-vuotias mies. Hänen vieressään pelkääjän penkillä istui miespuolinen kaveri ja takapenkillä naispuolinen kaveri.

Audia kuljettanut mies kertoi myöhemmin, että hän oli lähtenyt karkuun takapenkillä istunutta naista suojellakseen. Nainen oli kommentoinut poliisiauton lähtiessä perään, ettei haluaisi jäädä kiinni, koska hänellä oli "sakkohaku" päällä.

Sähköauto tallensi kaiken

Samaan aikaan valtatie nelosta ajeli eteenpäin Tesla, joka veti perässään kärryä. Peräkärry oli täynnä halkoja.

Teslassa istui lapsiperhe. Isä ajoi autoa, äiti istui etumatkustajan paikalla ja takana olivat perheen 15- ja 10-vuotiaat pojat.

Audikuljettaja oli matkalla samaan suuntaan perheen kanssa, mutta jossakin kaukana Teslan takana. Perheellä ei ollut aavistustakaan Audin kaahailusta.

Sitten yhtäkkiä Teslan takana rysähti, kun Audi ajoi päin haloilla täytettyä peräkärryä. Törmäys oli voimakas ja aiheutti turvatyynyjen laukeamisen Teslan sisätiloissa.

Turvatyynyjen takia perheenjäsenet eivät voineet edes nähdä, mikä heidän ajoneuvoyhdistelmäänsä oli osunut. Perheenisä kuvaili myöhemmin, että sähköauto täyttyi myös savulla.

Teslan kamerat sen sijaan tallensivat hurjan kolarin kaikista suunnista. Halot vyöryivät pitkin tietä ojaan syöksyvän Teslan rinnalle. Rusentunut peräkärry löi kipinää asvalttia vasten ja näkyi niin ikään jonkin matkaa Teslan rinnalla.

Myös poliisia pakoon kaahannut Audi suistui ojaan ja sen nokka rusentui hurjan näköiseksi.

Katso hurja video törmäyksestä yllä olevalta videolta.

Kaahari selitteli

Poliisiauto saavutti Audin vasta onnettomuuspaikalla.

Vain sattuman ansiosta kolariautoissa olleet saivat vain lieviä vammoja. Kaikki Teslassa matkustaneet saivat jonkinlaisia vammoja ja myös Audin etumatkustajana ollut mies loukkaantui. Loukkaantuneita oli siis yhteensä viisi.

Audia kuljettaneella 37-vuotiaalla miehellä riitti selityksiä tapahtumille. Hän ei kertomansa mukaan huomannut poliisin pysäytysvaloa. Hän väitti myös, ettei peräkärryssä ollut takavaloja ja siksi hän ei ollut huomannut ajoneuvoyhdistelmää edessään.

Audin etumatkustaja kuitenkin kertoi nähneensä sekä poliisin pysäytysvalon että peräkärryn takavalot.

Oikeus tuomitsi Audia kuljettaneen miehen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kahdesta törkeästä vammantuottamuksesta ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Mies sai neljä kuukautta ehdollista vankeutta.

Lisäksi hän joutuu maksamaan 28 000 euroa korvauksia vakuutusyhtiölle.