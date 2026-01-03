Jasmi Joensuu hiihti uransa ensimmäisen maailmancupin osakilpailuvoiton Tour de Skin sprinttikisassa Val di Fiemmessä.

Joensuu oli lauantain kisoissa täysin omaa luokkaansa. Hän voitti puolivälieränsä, tyylitteli kakkoseksi välierässä ja kukisti finaalin kiritaistossa sveitsiläisen Nadine Fähndrichin. Kolmanneksi sijoittui Ruotsin Johanna Hagström.

Uran ensimmäinen maailmancupin osakilpailuvoitto tuli Joensuulle 90. kisassa.

Joensuu nousi Tour de Skin kokonaistilanteessa toiseksi Yhdysvaltain Jessie Digginsin jälkeen ennen sunnuntain päätösetappia. Kaksikon välinen ero on minuutin ja 19 sekuntia. Kolmantena oleva Ruotsin Ilar Moan starttaa rankalle nousupätkälle 19 sekuntia Joensuun perässä.

Suomalaisista finaaliin ylsi Val di Fiemmessä myös Johanna Matintalo, joka sijoittui loppukilpailussa kuudenneksi ja nousi kokonaiskisassa neljänneksi. Matintalon ero kärkeen on viimeiselle etapille lähdettäessä minuutin ja 39 sekuntia.

Hyvän puolivälierän hiihtäneen Jasmin Kähärän tie katkesi välieriin. Vilma Nissinen jäi alkueränsä viimeiseksi ja Kerttu Niskanen vetäytyi Tourilta ennen päätösviikonloppua.

Miehissä Joni Mäki voitti puolivälieränsä, mutta putosi niukasti finaalista jäätyään välierässään kolmanneksi. Voittoon hiihti miehissä Touria ylivoimaisesti johtava Norjan Johannes Hösflot Kläbo.