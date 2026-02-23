Monien mielestä 50 kilometrin matka on liian pitkä naisille kilpailtavaksi arvokilpailuissa. Miesten ja naisten kisamatkat hiihdettiin olympialaisissa nyt ensimmäistä kertaa yhtämittaisina.

Olympialaisissa nähtiin eilen sunnuntaina ensimmäistä kertaa naisten 50 kilometrin päätösmatka maastohiihdossa. Kaikki eivät ole vakuuttuneita siitä, että päätös harmonisoida miesten ja naisten distanssimatkat on ollut hyvä maastohiihdolle.

MM-kisoissa saman mittaiset matkat nähtiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Trondheimissa.

Naisten päätösmatkan pituus muuttui harmonisoinnin myötä 30 kilometristä 50 kilometriin. Yksi 32:sta maaliin sunnuntaina selvinneistä oli Norjan Karoline Simpson-Larsen, joka antoi suoran mielipiteensä matkan pituudesta.

– Se on minusta vain idioottimaista. Minusta kolmekymmentä kilometriä on riittävän pitkä yhteislähtökisoissa, ja erot kasvavat nyt valtaviksi. En tiedä, millaista on katsoa sitä, mutta en voi kuvitella, että 50 kilometriä on millään tavalla jännittävämpi kuin 30 kilometriä, Simpson-Larsen totesi VG:lle.

Simpson-Larsenin äänessä saattoi kuulua se, että hän sijoittui kilpailussa 14:nneksi ja jäi kärjestä 13 minuuttia, mutta myös toiseksi hiihtänyt kritisoi matkan pituutta.