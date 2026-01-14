



Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Jarno Pikkarainen iskee kiinni Ässien syöksyyn: "Miksi Järvinen on paras maalintekijämme?" 2:05 Jarno Pikkarainen: Ässät ei ole parhaassa tilassa – "Kiertokulku ruokkii itse itseään." Julkaistu 40 minuuttia sitten Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Anssi Shemeikka anssi.shemeikka@mtv.fi anssishemeikka Miksi Ässät on syöksynyt kovan syksyn jälkeen? Nyt puhuu porilaisten päävalmentaja Jarno Pikkarainen. Ässät liihotti syyskaudella kovassa lennossa ja johti jääkiekon SM-liigaa vielä marraskuussa. Käyrä on sittemmin sojottanut jyrkästi alas. Porilaiset ovat saaneet joulu-tammikuussa 12 ottelusta kasaan vain 11 sarjapistettä, ja sarjasijoitus on pudonnut kahdeksanneksi. Lue myös: Syksyn SM-liigakomeetta kovassa syöksyssä – asiantuntija täysin ymmällään: "Noin totaalinen muutos" Kontrasti alkukauteen on ollut Ässät-päävalmentaja Jarno Pikkaraisen sanoin iso. Mikä on joukkueen tila? – Rehellisesti sanottuna ei se paras mahdollinen ole. Totta kai me olemme hävinneet pelejä tuossa. Se vaikuttaa itseluottamukseen ennen kaikkea, Ässien päävalmentaja Pikkarainen ruotii MTV Urheilulle. Syksyllä Ässät vielä päästi vähiten maaleja, mutta porilaisten verkko on pölissyt sittemmin paikoin vinhastikin. Pikkarainen kokee, että paljon on kiinni henkisestä puolesta. Miehen mukaan Ässät on ajautunut itse itseään ruokkivaan kiertokulkuun. – Pitää ymmärtää, mistä ollaan tähän tilanteeseen tultu. Loistavan alkukauden jälkeen meille tuli muutama loukkaantuminen, minkä seurauksena pikkuisen peli alkoi sakkaamaan. Sitten alkoi tulla tappioita, eikä sitä alamäkeä pystytty pysäyttämään. Se menee myös psyykkeen puolelle.

"Ei optimaalinen tilanne"

Porilaispakkaa verottivat kovasti etenkin Jonne Tammelan ja Dylan Fabren putoamiset sairastuvalle marraskuussa.

– He olivat kaksi meidän parasta maalintekijäämme. Emme me halua sillä tavalla selitellä, mutta pitää ymmärtää, miksi (Jan-Mikael) Järvinen on paras maalintekijämme: ei se optimaalinen tilanne ole tietenkään.

Tammela oli myös koko joukkueen paras pistemies.

– Tippui pari pakkia myös pari viikkoa sen jälkeen. Kyllä niillä totta kai on vaikutus, mutta ei se selitä kaikkea tietenkään. Meidän pitää pystyä kasvamaan, käsittelemään nämä vaikeudet ja on tultava vahvempana takaisin. Näen kyllä, että kun tämmöisistä vaikeuksista luodaan nahka, se tekee meistä vahvoja.

Päävalmentaja sanoo olleensa tyytyväinen johtavien pelaajien omistautumiseen, välittämiseen ja huolen kantamiseen. Hän tuumii, että valmentajien on pystyttävä auttamaan pelaajien pystyvyyden tunnetta "henkilökohtaisten keskusteluiden, joukkuepalavereiden ja ennen kaikkea hyvän harjoittelun kautta".

Jan-Mikael Järvinen on Ässien pörssikärki. Konkarihyökkääjä on saldonnut kauden 38 otteluunsa tehopisteet 10+18=28.Photomotion / All Over Press

Lääke

Pikkarainen näkee laajoissa silmänaloissa, että SM-liigajoukkueilla on tällä kaudella nähty kirjavasti erinäisiä vaiheita ja kriisejä, ja "kuuma kivi on aina siirtynyt vähän seuraavaan paikkaan".

Kahdestatoista viime ottelustaan peräti yhdeksän hävinneellä Ässillä on seuraava mahdollisuus kurssin korjaamiseen viikonloppuna. Se pelaa kahdesti Ilvestä vastaan, ensin perjantaina Porissa, sen jälkeen lauantaina Tampereella. Pikkarainen haluaa nähdä askissa tiiviin ja taistelevan porilaisjoukkueen.

– Tiivis viisikko on ollut meille lääke aina, ja se tulee olemaan. Ilman sitä emme pysty pelaamaan hyvää peliä hyökkäyksellisesti tai puolustuksellisesti.

Tämä on sitäkin varmempaa: yleisö elää ja hengittää Porissa vahvasti Ässien otteiden mukaan.

– Tämä on intohimoinen kaupunki. Kolikolla on aina kaksi puolta Porissa. Silloin kun menee hyvin, tämä on hyvä paikka. On myös toinen suunta. Se kuuluu tähän.

Pikkarainen kokee, että kannattajien pitääkin näyttää tunteita.

– Jos me emme pelaa hyvin, on ihan oikein, että meitä arvostellaan. Siinä ei ole mitään normaalista poikkeavaa.

6:23 Ässät hävisi viime ottelunsa lauantaina sarjakärki-Tapparalle 1–5 – tästä näet ottelun maalit.

